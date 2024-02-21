هذا ما يحدث لجسم المرأة عند ممارسة الرياضة بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من معهد سميت للقلب في لوس أنجليس أن النساء اللاتي يمارسن الرياضة بانتظام تقل لديهم فرصة الوفاة المبكرة أو أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالرجال الذين يمارسون الرياضة بانتظام، حتى عندما تبذل النساء جهدا أقل.

وتمارس النساء التمارين الرياضية بشكل أقل من الرجال، لكن يحصلن على المزيد من كل دقيقة من النشاط المعتدل وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأجرى فريق البحث تحليلاً لبيانات 412 ألف شخص أعمارهم بين 27 و61 عاماً، على مدى عقدين من الزمن.

وأوضحت النتائج أن النساء اللاتي يمارسن الرياضة بانتظام أقل احتمالا للوفاة بنسبة 24%.

أما الرجال الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للوفاة بنسبة 15%.

وانخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة أو سكتة دماغية أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 36% لدى النساء، في حين انخفض خطر الإصابة لدى الرجال بنسبة 14%.

نوعية التمارين

وشملت التمارين: أنشطة الأيروبيك المعتدلة، مثل المشي السريع وكذلك ممارسة التمارين الرياضية القوية.

ووجد البحث أنه بالنسبة للنشاط البدني المعتدل، انخفض خطر الوفاة لكل من الرجال والنساء عند 300 دقيقة، أو 5 ساعات، في الأسبوع. لكن عند هذا المستوى من النشاط، انخفض خطر الوفاة المبكرة لدى النساء بنسبة 24% والرجال 18%.

وشوهدت اتجاهات مماثلة مع معدل 110 دقائق من التمارين الرياضية القوية أسبوعياً، والتي ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 24% لدى النساء وانخفاض خطر الوفاة بنسبة 19% لدى الرجال.

كما حققت النساء نفس الفوائد التي حققها الرجال، ولكن في فترات زمنية أقصر. بالنسبة للتمارين الهوائية المعتدلة، فقد حققن علامة انخفاض الخطر بنسبة 18% في نصف الوقت اللازم للرجال: 140 دقيقة في الأسبوع، مقارنة بـ 300 دقيقة للرجال.

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