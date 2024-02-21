لمرضى السكري.. أطعمة تناولها وأخرى تجنبها على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - ما نأكله يؤثر بشكل كبير على صحتنا، خاصة مرضى السكري من النوع الثاني، وهو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون يسمى الإنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه الجسم لا يعمل بشكل صحيح.

لذا يجب على مرضى السكري الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وإجراء الفحوصات بانتظام وممارسة التمارين الرياضية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

أطعمة يجب تناولها لإدارة مستوى السكر في الدم؟

قالت لجيس هيلارد، أخصائية التغذية: "الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف العالية ستبقيك في حالة شبع طوال اليوم".

وتابعت: "مثل العصيدة المضاف إليها قطعة من لوح بروتين (Protein bar)، مع بعض التوت والبذور".

وأضافت جيس "هذا يوفر البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن وكذلك الدهون الصحية".

وأوصت تشاندا باتني، اختصاصية تغذية السكري في لندن، بوجبة صغيرة من العصيدة كخيار إفطار صحي للمصابين بداء السكري من النوع الثاني، لأنها تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض وغنية بالألياف.

ويمكن إضافة المكسرات مثل الجوز أو اللوز للحصول على جرعة من الألياف والبروتين والدهون الصحية. أو يمكن رش بعض بذور الشيا أو بذور الكتان. وإذا كنت ترغب في إضافة طبقة حلوة، أضف بعض الفاكهة مثل التوت أو التفاح أو الكمثرى.

وتنصح تشاندا بتناول شريحة من الخبز المحمص الغني بالحبوب المتنوعة مع الأفوكادو والبيض المسلوق، والتي ستغذي جسمك بالألياف والدهون الصحية والبروتين.

ويعد طبق صغير من الزبادي اليوناني قليل الدسم والسكر مع المكسرات والبذور والتوت خيارا جيدا آخر.

ما هي الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم؟

قالت هيلارد إنه "إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن أسوأ شيء هو تناول وجبة إفطار من الأطعمة المقلية الغنية بالدهون المشبعة أو السكر".

وقدمت تشاندا أطعمة للإفطار يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، ما يتطلب تجنبها، مثل:

- وعاء كبير من الحبوب المغطاة بالسكر مع حليب كامل الدسم: الحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، والتي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو، تحتوي على مؤشر جلايسيمي أعلى وقليلة الألياف، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون غير صحية.

- شريحتان من الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى: الخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.

المعجنات: طعام آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحية.

عصير الفاكهة: يمكن أن يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى افتقاره إلى الألياف الغذائية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز في الدم، بسرعة كبيرة بعد الاستهلاك.

وحذرت تشاندا من أن تناول كميات كبيرة من عصائر الفاكهة، فقد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

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