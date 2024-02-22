الامارات | طرح أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز في يونيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بنك إنجلترا، أمس، أن الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز ستطرح للتداول في بريطانيا اعتباراً من الخامس من يونيو المقبل، وذلك بعد الكشف عن تصميمها منذ أكثر من عام.

وستظهر صورة الملك على الأوراق النقدية من فئات خمسة و10 جنيهات و20 و50 جنيهاً إسترلينياً المصنعة من البوليمر، وسيتم العمل بها إلى جانب الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث.

وأوضح البنك أن تلك الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع فقط لتحل محل النقدية التالفة، ولتلبية أي زيادة إجمالية في الطلب على الأوراق النقدية.

وقال إن هذا النهج يتماشى مع توجيهات الأسرة المالكة، ويهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية والمالية للتغيير. وأضاف أن ذلك يعني أن الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل صورة الملك البالغ من العمر 75 عاماً، والمعروف بحملاته للحفاظ على البيئة، ستطرح للتداول «بشكل تدريجي للغاية».