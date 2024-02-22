الامارات | «الناشر الأسبوعي» تحاور المستعربة يولاندا غواردي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عدد فبراير، حواراً خاصاً مع المستعربة والمترجمة والأكاديمية الإيطالية يولاندا غواردي، التي أكدت أن اللغة العربية غيّرت حياتها المهنية والخاصة.

وتحت عنوان «قيم مشروع الشارقة الثقافي»، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد.

وتضمّن العدد الجديد من المجلة، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات تتعلق بالتأليف والنشر والقراءة، من بينها حوارات مع كل من الشاعر الطاجيكي عبدوكاخور كوسيم، والناشرة النيجيرية أزافي أومولوابي، والناشرة المصرية منى عادل عبده. ونشرت المجلة مقالات ودراسات عن الكاتب البوليفي إدموندو باث سولدا، والشاعرة الأوروغوانية سيرسي مايا، والكاتب البيلاروسي فاسيل بيكاو، والكاتب المغربي الطيب الوزاني، وعن أدب «المثاورة»، كما نشرت مراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وفي زاويته «رقيم» كتب مدير تحرير المجلة، علي العامري، عن وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية، التي أطلقتها هيئة الشارقة للكتاب عام 2020، ووصفها بأنها تعدّ «من أبرز الوكالات القائمة على المعايير المهنية، والتي يتسم عملها بالديمومة».