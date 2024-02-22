الامارات | بحة الصوت مصحوبة بهذه الأعراض.. تدق ناقوس الخطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى توبنجن الجامعي بألمانيا بأن بحة الصوت لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة تتمثل في تعرض الأحبال الصوتية لإجهاد مفرط على سبيل المثال بسبب الغناء أو التحدث بصوت عال، وهو ما يحدث عادة لدى المطربين والممثلين والمدرسين بصفة خاصة.

وتشمل الأسباب البسيطة أيضاً الإصابة بنزلة برد واستخدام أدوية معينة مثل بخاخات الكورتيزون، التي يستخدمها مرضى الربو غالباً، والأدوية المضادة للحساسية، والتي تسمى مضادات الهيستامين.

وأضافت أن بحة الصوت قد تشير إلى أمراض خطيرة مثل الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والارتجاع المريئي وتلف الأعصاب وشلل الأحبال الصوتية وسرطان الحنجرة.

وأشارت العيادة إلى أنه يمكن مواجهة بحة الصوت في الحالات البسيطة من خلال تناول شاي الأعشاب مثل البابونج والمريمية والشمر والزعتر مع عسل النحل؛ إذ تتمتع هذه الأعشاب بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للفيروسات والبكتيريا، بينما يمتاز عسل النحل بتأثير كالبلسم على الأغشية المخاطية.

ومن المهم عدم إجهاد الصوت؛ إذ ينبغي عدم الصراخ أو التحدث بصوت عال، مع العلم أن التحدث بصوت منخفض يعد أقل إجهادا للصوت من الهَمس.

وينبغي الابتعاد عن المشروبات المثلجة والآيس كريم والتوابل وشاي الزنجبيل وشاي النعناع؛ لأنها يمكن أن تتسبب في إجهاد الأحبال الصوتية بشكل إضافي.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج بحة الصوت، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، لاسيما إذا كانت البحة مصحوبة بأعراض أخرى مثل اختفاء الصوت تماماً وضيق التنفس وصعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في الحلق.