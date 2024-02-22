احذر فرقعة الركبة.. إشارة لمرض خطير و7 أسباب تؤدي لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصوات فرقعة الركبة عادة لا تمثل مشكلة، لكن في بعض الحالات قد تشير إلى الإصابة ببعض الأمراض.

أسباب فرقعة الركبة

فقاعات الغاز:

مع مرور الوقت، يمكن أن يتراكم الغاز في المناطق المحيطة بالمفصل، ما يشكل فقاعات صغيرة في السائل الزليلي، وعندما تثني ركبتك تنفجر بعض الفقاعات،

وهذا أمر طبيعي يحدث للجميع من وقت لآخر ولا يسبب الألم، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

الأربطة:

قد تتمدد الأربطة والأوتار حول مفصل الركبة قليلا أثناء مرورها فوق كتلة عظمية صغيرة، وعندما تعود إلى مكانها، قد تسمع صوت نقر في الركبة.

عدم استقرار رضفة الفخذ:

تختلف الأنسجة والمكونات المختلفة التي تتكون منها الركبة من شخص لآخر، سواء منذ الولادة أو بسبب العمر أو الإصابة أو أحداث الحياة.

الإصابة:

يمكن أن يكون ذلك نتيجة لصدمة، حيث يؤدي السقوط على ركبتك إلى تلف الرضفة أو أجزاء أخرى من مفصل الركبة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن تمزق الغضروف المفصلي شائع إلى حد ما لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو الركض أو الجري، ويمكن أن يسبب تمزق الغضروف المفصلي فرقعة أثناء تحرك المفصل.

التهاب المفاصل:

يمكن أن يحدث التهاب المفاصل العظمي في أي عمر، لكنه يبدأ عادة عندما يكون الأشخاص في الخمسينيات من عمرهم.

ويؤثر التهاب المفاصل العظمي، المعروف أيضا باسم التهاب المفاصل "البلى والتمزق"، عادة على المفاصل التي تستخدمها في أغلب الأحيان والتي تتحمل الوزن، مثل الركبتين.

ما علاقة الفرقعة بهشاشة العظام؟

وفي التهاب المفاصل العظمي، يجتمع الإجهاد الميكانيكي والتغيرات البيوكيميائية لتحطيم الغضروف الذي يحمي المفاصل بمرور الوقت، وهذا يسبب الالتهاب والألم وتشقق المفصل.

لذا إذا كنت تعاني من فرقعة مصحوبة بألم، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بهشاشة العظام.

الجراحة:

يمكن أن تصبح الركبتان في بعض الأحيان أكثر ضجيجا بعد الجراحة، قد يكون ذلك بسبب التغييرات الطفيفة التي تحدث أثناء الإجراء نفسه، أو في حالة استبدال المفصل.

تمزق الرباط الصليبي الأمامي:

إحدى العلامات المميزة لتمزق الرباط الصليبي الأمامي (ACL) في الركبة هي صوت فرقعة عالٍ، والذي عادة ما يتبعه ألم شديد، وقد لا تتمكن من الوقوف على الساق المصابة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا ازداد صوت الفرقعة والألم.

عادة ما تكون الطقطقة غير ضارة ولا تحتاج إلى علاج، ولكن، إذا كنت تعاني من ألم أو أعراض أخرى، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب، وقد يعتمد العلاج على السبب الكامن وراءه.

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