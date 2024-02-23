الامارات | عملاق المسرح اللبناني أنطوان ملتقى يترجل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي، أمس، عن عمر ناهز الـ91 عاماً المسرحيّ أنطوان ملتقى، أحد عمالقة الخشبة اللبنانية، الذي عرف باقتباسه أو ترجمته مع زوجته عدداً من أبرز الأعمال العالمية، واشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني «عشرة عبيد زغار» في منتصف سبعينات القرن الماضي.

وقال جيلبير ملتقى لـ«وكالة فرانس برس» إن والده أنطوان «توفي خلال نومه بعد ظهر اليوم في منزله»، مضيفاً أنه «لم يكن يعاني أي مشكلة صحية، لكنّ وضعه تراجع في الآونة الأخيرة، جرّاء تقدمه في السن، إذ بلغ 91 عاماً، وأصيب قبل مدة بالتهاب». وتولى ملتقى المولود في عام 1933 رئاسة قسم التمثيل في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية منذ تأسيسه عام 1965، وبقي في هذا المنصب حتى تقاعده عام 1996، وكان واحداً من المسرحيين اللبنانيين الكبار الذين درّسوا فيه.

وقالت الممثلة جوليا قصار «كنت محظوظة بأنه كان أستاذي، إذ كان حازماً، وفي الوقت نفسه أباً حاضناً للجميع».