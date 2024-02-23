الامارات | مخرج «الشاي الأسود»: هناك عالم آخر خارج أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سعى المخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو إلى إظهار جانب من إفريقيا كثيراً ما تغفل شاشات السينما عن تصويره، وذلك عبر فيلمه الرومانسي الذي يربط بين قارتين، ويركز على الشاي (الشاي الأسود) الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي أول من أمس.

وقال سيساكو المرشح لجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) للصحافيين قبل العرض: «كان من المهم بالنسبة لي أن أوسّع هذه النظرة. في معظم الأحيان تكون هناك نظرة أوروبية، أو تركز على ما هو أوروبي، كما لو كان هذا هو كل العالم». وتابع: «لكن هناك عالماً آخر موجوداً».

ويبدأ الفيلم الذي يشبه الحلم أحياناً في حفل زفاف في ساحل العاج، حيث تترك (آية)، التي تلعب دورها نينا ميلو، عريسها في اللحظة الأخيرة وتنتهي بها الحال في مجتمع الشتات الإفريقي الراسخ في قوانغتشو بالصين. وهناك، تقع (آية) في حب (كاي)، صاحب المقهى الذي تعمل فيه، والذي يلعب دوره تشانغ هان، بينما كان يعلمها قواعد حفلات الشاي في قبو المتجر.