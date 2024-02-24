نصائح مهمة لمرضى السكري.. ابدأ اليوم بشكل صحي وآمن

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض السكري المزمن يحدث نتيجة عجز البنكرياس عن إفراز الأنسولين بالنسبة الكافية، مع عجز الجسم عن توظيف الأنسولين الموجود بشكل فعال، ما يعبث بمستوى السكر في الدم، وعلى هذا يجب على مرضى السكري بدء اليوم بعادات صحية مناسبة؛ لتساعد في ضبط مستوى السكر طوال اليوم.

وفي هذا الصدد وفقًا لما ذكره دكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية لـ«هن»، نستعرض بعض النصائح المهمة لمرضى السكري لبداية اليوم بشكل صحي خالي من الأزمات.

الاستيقاظ في نفس الوقت يوميا

الحفاظ على النهوض من الفراش في نفس الوقت كل يوم حتى في أيام الأجازة، يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم بشكل ثابت طوال اليوم.

تناول وجبة إفطار صحية

يسهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، بدأ اليوم بوجبة صحية متوازنة بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصيحة، ويفضل تناول منتجات دقيق الشوفان، أو تناول الزبادي اليوناني، وكذلك المكسرات

الحرص على تناول الأدوية بمواعيد محددة

الانتظام في موعد العقاقير الطبية الخاصة بمرض السكري يوميًا، يساعد في حفظ مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

شرب كمية وفيرة من الماء

تناول كمية كبيرة من الماء هام بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكري، ولذلك يفضل شرب كوب من الماء في الصباح يوميًا، مع الحفاظ على شرب 8 أكواب على الأقل على مدار اليوم.

ممارسة الرياضة

تسهم التمارين الرياضية على تنظيم مستويات السكر في الدم ومد الجسم بالطاقة طوال اليوم، ولذلك يفضل ممارسة الرياضة كل صباح لمدة 10 دقائق على الأقل.

اختبر نسبة السكر في الدم

إجراء اختبار لمستوى السكر في كل صباح من الأمور الهامة للمرضى؛ إذ تساعد في الحصول على المؤشرات الأساسية لليوم، وتحديد خطة إدارة المرض اللازمة.

اتباع روتين يومي

من العادات المساهمة في انتظام مستوى السكر في الدم الحفاظ على روتين صباحي ثابت، لذلك عليك الالتزام بالروتين قدر الإمكان.