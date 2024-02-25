الامارات | «بنات ألفة» يفوز بسيزار أفضل فيلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الوطني للسينما والصورة في تونس، أمس، إن فيلم «بنات ألفة»، للمخرجة كوثر بن هنية، فاز بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي.

والجائزة التي تمنحها سنوياً أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية منذ عام 1976 هي المعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار التي تقدمها الولايات المتحدة.

والفيلم الذي تبلغ مدته 110 دقائق، يمزج بين الوثائقي والدرامي، وهو مستوحى من قصة واقعية.