الامارات | «صباح جميل» يعود بموسم جديد عبر أثير «إذاعة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بصباحات مشرقة مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، تحتفي «إذاعة دبي»، التابعة لـ«دبي للإعلام» يومياً بمستمعي برامجها الترفيهية والاجتماعية وفواصلها الإذاعية المبتكرة، التي تسعى من خلالها إلى مخاطبة كل شرائح المجتمع، ورفع مستوى وعيهم وتوسيع دائرة معارفهم، بفضل ما تحمله من فوائد ومعلومات غنية في مختلف المجالات.

في السياق ذاته، أعلنت «إذاعة دبي» عن إطلاق الموسم الجديد من برنامج «صباح جميل»، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الإعلامي عبدالله إسماعيل، وفريق البرنامج إلى مجمّع زايد التعليمي في منطقة المزهر بدبي، التقوا خلالها مع مجموعة من الطلبة الذين تفاعلوا مع فكرة البرنامج الترفيهي، الذي يقدمه إسماعيل بلغة جميلة وعفوية، يخاطب من خلالها الأطفال وأولياء الأمور والموظفين أثناء خروجهم إلى مدارسهم وأماكن عملهم، ما يسهم في منحهم دفعة إيجابية مليئة بالبهجة والفرح.

وجاءت زيارة إسماعيل وفريق عمل البرنامج إلى مجمّع زايد التعليمي، في إطار سعي «دبي للإعلام» للوصول إلى كل شرائح المجتمع، تجسيداً لتوجهاتها بأن «تكون الأقرب إلى الجمهور»، وهو ما يتناغم مع استراتيجيتها الهادفة إلى النهوض بالقطاع الإعلامي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

وأشارت سلامة السويدي، مراقب برامج «إذاعة دبي» إلى أن التنوّع والإيجابية والعفوية تمثل الركائز الأساسية التي تقوم عليها فكرة برنامج «صباح جميل»، وأضافت أن «عودة برنامج (صباح جميل) في موسم جديد، تأتي انطلاقاً من حرص قطاع الإذاعة في (دبي للإعلام) على التواصل المستمر مع كل شرائح المجتمع، وتقديم محتوى إعلامي متميز قادر على إرضاء أذواقهم وتلبية تطلعاتهم». وأكدت السويدي أن البرنامج نجح عبر مواسمه الماضية في تأسيس قاعدة جماهيرية واسعة، بفضل تفاعله المباشر معهم، وما يتضمنه من فقرات نوعية وترفيهية مبتكرة تعزّز من تواصلهم الدائم مع الإذاعة. وأضافت أن «البرنامج يسعى عبر فقراته المتنوّعة إلى خلق بيئة إيجابية تعكس روح وتوجه إمارة دبي، التي تمتاز بالحركة والحيوية والسرعة وبتنوعها الثقافي والاجتماعي، وبلا شك أن جذب المستمع يشكل أولوية للمذيع والإذاعة على حد سواء، ونجاح (صباح جميل) في ذلك يعود إلى جهود فريق العمل وتعاونهم، وما يتمتعون به من شغف خاص تجاه العمل الإعلامي».

يذكر أن الإعلامي عبدالله إسماعيل يسعى عبر فقرات برنامجه «صباح جميل» إلى بث الطاقة الإيجابية في نفوس مستمعيه، ومنحهم جرعات عالية من السعادة، وتمكن من منح البرنامج طابعاً خاصاً بأن جعل منه وجبه صباحية خفيفة تحمل كثيراً من الطاقة الإيجابية، وتبتعد عن كل ما يعكر صفو الصباح، عبر تقديم فقرات خفيفة في إيقاعها.

سلامة السويدي:

التنوّع والإيجابية والعفوية تمثل الركائز الأساسية التي تقوم عليها فكرة البرنامج.