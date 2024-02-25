الامارات | سعد لمجرد: مشتاق لأهلي وبلدي ولصوت الآذان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المغني المغربي سعد لمجرد عن شوقه الكبير لحياته الطبيعية.

وقال سعد لمجرد في تصريحات، الجمعة، بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت من القضاء الفرنسي، إنه يتطلع كثيرا لممارسة نشاطه الفني، مؤكدًا أنه متشوق للغاية لرؤية والده وأرضه.

وأضاف لمجرد: "أشعر باشتياق كبير لوالدي وبلادي، وصوت الآذان، كما أشتاق إلى الغناء في المغرب والتفاعل مع الجمهور، وأتطلع للاحتفال مع أهلي وأحبابي"، كاشفًا عن تطلعه لإحياء حفل زفاف أو حفل سبوع.

وفي يناير الماضي، قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن سعد لمجرد 6 سنوات، مدانًا بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية عام 2016.

وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية "آر إف إيه"، إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة إلى المغني المغربي سعد لمجرد.

وقبل أيام، طرح لمجرد أغنية "محتال الحب" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي أول أعماله الفنية بعد خروجه من السجن بعفو مؤقت.