بعد توقف قلبه لمدة 30 دقيقة.. شاب يعود إلى الحياة مرة أخرى - هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، عاد شاب يبلغ من العمر 20 سنة إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض لمدة 30 دقيقة في العراق.

وفقا لما ورد في موقع "limnews"، أُعلن وفاة الرجل بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان، أن أطباء مستشفى الحمزة العام بمحافظة الديوانية تمكنوا من إنقاذ حياة الشاب بعد إجراء عملية إنعاش القلب والصعق الكهربائي، بعد 30 دقيقة من توقف قلبه بشكل مفاجئ.

وأشار الأطباء إلى، فرص عودة المريض إلى الحياة تزداد بشكل كبير إذا خضع للعلاج الطبي الفوري، خاصة في حالات الطوارئ مثل توقف القلب أو السكتة الدماغية.

فكلما تأخر العلاج، تقل فرص نجاة المريض، وتزداد احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة.

وفي هذا الصدد، نوضح أعراض وأسباب النوبة القلبية، وفقا لموقع "webmd".

الأعراض:

عدم الراحة أو الضغط أو الثقل أو الضيق في الصدر.

ألم الذراع.

عسر الهضم أو الشعور بالاختناق.

التعرق.

اضطراب المعدة.

القيء.

الدوخة.

ضيق التنفس.

القلق.

ضربات القلب السريعة.

الأسباب:

تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم، ما يؤدي إلى تراكم الترسبات الدهنية على جدران الشرايين التاجية، ما يساعد على تضييق الشرايين.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

المدخنون.

مدمنو الكحول.

الرجال الذين يبلغ عمرهم 45 سنة.

مرضى السكري.

مرضى السمنة والوزن الزائد.

الأشخاص الذين يتجاهلون الرياضة

كان أحد والديك أو إخوتك قد أصيب بنوبة قلبية في سن مبكرة.

الذين يعانون من التوتر والضغوطات النفسية.

الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة.

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