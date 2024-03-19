الامارات | خيوط السجاد تنسج فصولاً من الفن الإسلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلّط معرض «فصول من الفن الإسلامي.. فصل السجاد» في بيت الحكمة بالشارقة، الضوء على الأهمية الثقافية والتاريخية والتراثية للسجاد والمنسوجات وفن الحياكة في العالم الإسلامي في ضوء مجموعة مختارة من كتب تاريخ الفن العربي والإسلامي التي تضمنتها مكتبة البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن، وهي مجموعة عناوين نادرة وقيّمة أهداها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى بيت الحكمة.

ويستمر المعرض الذي افتتحته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ثلاثة أشهر، ويتضمن أربعة أقسام تشتمل على مجموعة من الكتب الورقية والرقمية، والمخطوطات المتعلقة بالفن الإسلامي في السجاد والمنسوجات عبر البلدان والحقب الزمنية المختلفة، إلى جانب تشكيلة من تصاميم السجاد التقليدية، وعمل فني مستوحى من نقش «الشنوف» التقليدي المُطعّم بلمسة عصرية رائعة.

واصطحبت مديرة التخطيط الثقافي في بيت الحكمة، فاطمة المحمود، الشيخة بدور القاسمي، بحضور المدير التنفيذي لـ«شروق» أحمد القصير، والمدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» محمد جمعة المشرخ، ومدير عام مجلس «إرثي» للحِرف المعاصرة، ريم بن كرم، في جولة للتعريف بالمعرض.

ويتضمن القسم الأول عناوين مختارة من مجموعة المؤرخ البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن حول السجاد والمنسوجات وفنون الحياكة، وتعد مرجعاً في تاريخ الفنون التي عرفها العرب والمسلمون عبر العصور، بدءاً من السجاد العراقي في فترة الدولة العباسية إلى السجاد الفارسي وسجاد إقليم شهرستان الأفغاني ومناطق القوقاز وإقليم البنجاب في الهند، إضافة إلى منسوجات السجاد الشرقية التي كان لها تأثيرها الكبير على تصميم المنسوجات في الغرب وجميع بلدان العالم.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي: «نتطلع من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على جماليات الفن الإسلامي العريق، وتوفير منصة للفنانين المحليين والعالميين، لإبراز إبداعاتهم الفريدة في فنون حياكة السجاد والمنسوجات الأخرى، وكذلك مد جسور الحوار الثقافي والحضاري في أجواء رمضانية جميلة، كما نسعى إلى عرض مختارات فريدة وقيّمة من أعمال ريتشارد إيتينغهاوزن، لنقدم تجربة فريدة وملهمة لزوار بيت الحكمة».

وجاء القسم الثاني من المعرض ثمرة للتعاون بين بيت الحكمة وشركة «سجاد جايبور» الهندية المتخصصة في السجاد التقليدي، والمعروفة بحرفيتها العالية والتزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، ويضم منفذاً للتجزئة يعرض مجموعات متنوعة من السجاد القديم.

ويستعرض القسم الثالث أعمالاً إبداعية لفنانين وحرفيين محليين ودوليين، بالتعاون مع مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، الذي تأسس لأجل تمكين المرأة ومجتمعها في الدول النامية حول العالم. أما القسم الرابع فهو مخصص لتشجيع التفاعل الفني لأفراد المجتمع، ضمن جهود بيت الحكمة الرامية إلى دعم المواهب المحلية الواعدة، إذ تعاون مع الفنانة والمصممة الإماراتية سارة الخيال لعرض عملها الفني الذي يحمل عنوان «النمط الشبكي وأهميته في الحياكة»، وهو عمل يسلّط الضوء على النمط الشبكي المستخدم في الحياكة وغيرها من الحِرف اليدوية التقليدية، خصوصاً حرفة «السدو».

معرض سنوي

يعتزم بيت الحكمة تنظيم معرض «فصول من الفن الإسلامي.. فصل السجاد» سنوياً، بهدف تسليط الضوء على الفصول المختلفة من الفن الإسلامي التي حفلت بها مجموعة ريتشارد إيتينغهاوزن، ومن أهمها فن العمارة الإسلامية، وأدب السفر والترحال، والنقوش والزخارف الإسلامية.