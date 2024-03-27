الامارات | بنك إثيوبي يستعيد 80% من أمواله المفقودة بالخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 مارس 2024

كشف أكبر بنك في إثيوبيا أنه استعاد ما يقرب من 80% من الأموال التي فقدها خلال ما يقول إنه خلل في نظامه، سمح للعملاء بسحب أموال أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.

وقال آبي سانو، رئيس بنك إثيوبيا التجاري، للصحفيين إن حوالي 14 مليون دولار سحبت أو تم تحويلها رقميا خلال العطل.

وتراوحت قيمة التحويلات بين 9 سنتات إلى 5350 دولارا، وفقا لما قاله. وكان المبلغ الذي أعلن عن خسارته في البداية 40 مليون دولار.

وأعاد نحو 15 ألف شخص طوعا الأموال التي "أخذت بشكل غير قانوني"، وفق ما قاله البنك في بيان.

لكن 567 شخصا لم يردوا بعد الأموال التي لا تحق لهم. والثلاثاء، نشر البنك أسماءهم وبيانات حساباتهم على الإنترنت، في محاولة على ما يبدو لوصمهم والضغط عليهم لإعادة الأموال.

وأضاف آبي سانو "إجمالي المبلغ المتبقي ليس كبيرا بالنسبة للبنك، لكن إن لم يسترد هذا المال بالكامل، فهذا يبعث برسالة خاطئة".