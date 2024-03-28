الامارات | تيموتيه شالاميه يجسّد شخصية بوب ديلان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي الممثل الفرنسي - الأميركي تيموتيه شالاميه دور أسطورة موسيقى الروك الشعبية بوب ديلان في فيلم سيرة ذاتية يُصوَّر حالياً في نيويورك، كما أعلن المنتجون أول من أمس.

ويُعد شالاميه (28 عاماً) من أكثر الممثلين رواجاً في هوليوود، مع مشاركات في أفلام ناجحة، بينها «دون» و«وونكا»، ومشروعات سينمائية كثيرة للمرحلة المقبلة.

ويستعيد الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج جيمس مانغولد، بدايات بوب ديلان، الموسيقي البالغ 82 عاماً، والحائز جائزة نوبل في الآداب، وصاحب الكثير من الأغنيات الضاربة، بينها «بلوين إن ذي ويند» و«ذي تايمز ذاي آر تشاينجن» في نيويورك، وصولاً إلى حفل موسيقي أحياه على غيتاره الكهربائي في عام 1965 في مهرجان نيوبورت فورك.

ويضاف الفيلم الذي يحمل عنوان «إيه كومبليت أنّاون» إلى القائمة الطويلة من السير الذاتية لأساطير الروك والبوب، وهو النوع الذي تعشقه السينما كثيراً.