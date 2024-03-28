الامارات | نيويورك تفرض رسوماً على الزحمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مارس 2024

تطمح نيويورك لأن تصبح أول مدينة في الولايات المتحدة تفرض رسوماً على الزحمة، بعدما سبقتها من قبل مدن كبرى، مثل لندن واستوكهولم.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن «هيئة النقل الحضرية»، التي تدير وسائل النقل في منطقة مترو نيويورك، قولها عبر منصّة «إكس»: «لقد صوَّت مجلس إدارة (هيئة النقل الحضرية) لمصلحة الموافقة على رسوم المرور لأول برنامج لتسعير الزحمة في البلاد».

وسيتعيّن على معظم السيارات بدءاً من منتصف يونيو (حزيران) المقبل، دفع رسوم قدرها 15 دولاراً خلال فترة النهار في حال دخل سائقوها منطقة تغطّي الجزء الجنوبي من مانهاتن بأكمله، وصولاً إلى الشارع رقم 60، مع الإبقاء على استثناءات قليلة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق من قبل على الخطّة، التي أُخضِعت للتطوير لأعوام، واصفاً الحدث بأنه «يوم تاريخي».