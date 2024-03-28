الامارات | صندوق الفرجان يرعى بطولة هاتريك الرمضانية لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرعى صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، بطولة هاترك الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها أكاديمية هاتريك، وتستضيفها ثلاثة أحياء في دبي حتى 1 أبريل المقبل.

وتستهدف بطولة هاتريك الرمضانية، التي انطلقت في 20 مارس الجاري، المشاركين في مبادرة تعلّم كرة القدم، التي تحظى برعاية ودعم صندوق الفرجان، وتسعى إلى تدريب الأطفال والشباب من عمر 9 سنوات وحتى 15 سنة على مهارات كرة القدم في 5 ملاعب داخل الفرجان.

وتتوزع مباريات البطولة التي يشارك فيها 36 فريقاً، على 3 مناطق في دبي، حيث استضافت منطقة البرشاء جنوب مباريات البطولة في الفترة من 20 إلى 27 مارس، ومنطقة ند الشبا في الفترة من 25 إلى 28 مارس، واستقبلت منطقة الورقاء الفرق المشاركة من 25 مارس وحتى 1 أبريل المقبل.

ويشارك في البطولة أكثر من 190 لاعباً من سن 5 إلى 14 سنة حيث تم توزيعهم في البطولة إلى 3 مراحل سنية: الأولى من سن 5 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة والثالثة من 12 إلى 14 سنة.

وتتضمن مجالات عمل مشروع صندوق الفرجان، رعاية مشاريع الرياضات المجتمعية، التي ترسخ الاستثمار في القطاع الرياضي وتشجع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني الذي يعزز الصحة واللياقة والتفاعل والتواصل المجتمعي، وهو ما تحققه بطولة هاترك الرمضانية لكرة القدم، التي تستهدف صقل المواهب وإضفاء أجواء اجتماعية ترفيهية بين أبناء فرجان دبي وبما يسهم في تعزيز التواصل والترابط الأسري بينهم.

وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، حرص الصندوق على تنظيم فعاليات رياضية تحقق أثراً إيجابياً في أحياء دبي، وتسهم في تعزيز التواصل بين أبناء فرجان دبي، وتستقطب المواهب الشبابية في الرياضات المختلفة، وترسخ نمط الحياة الصحي في رمضان، وتعزز روح المنافسة والتعاون بين المشاركين وتحفزهم على قضاء أوقاتهم بشكل إيجابي ومفيد.

وقال: "تسعى مبادرات الصندوق إلى تبنّي كل ما من شأنه المساهمة في بناء قدرات الشباب وتشجيع ودعم مهاراتهم في مختلف الرياضات من منطلق أن العقل السليم في الجسم السليم، حيث نستهدف من رعاية بطولة هاتريك الرمضانية إثراء النشاط الرياضي في فرجان دبي وإتاحة الفرصة للطاقات الواعدة والمواهب الشابة لممارسة الرياضة في أجواء داعمة ترسخ التواصل والترابط الاجتماعي".

من جانبه، قال الكابتن عبدالله علي أحمد، القائم على مبادرة تعلم كرة القدم: “يشارك في البطولة 36 فريقاً تنتمي إلى 3 مراحل سنية، تتنافس فيما بينها على إحراز لقب البطولة، ونسعى إلى إكساب الأطفال المهارات الأساسية لكرة القدم وتطوير لياقتهم البدنية وإكسابهم روح الفريق الواحد".

ورصدت بطولة هاتريك الرمضانية لكرة القدم عدداً من الجوائز للمشاركين، تشمل تقديم كأس للفائزين الأول والثاني، وكأس لكل من: أحسن لاعب، وهداف البطولة، وأحسن مهاجم، وأحسن مدافع، وأحسن حارس مرمى من أجل تحفيز الشباب على المشاركة في المهرجانات الرياضية.

يُذكر أن "صندوق الفرجان" هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.