الامارات | 5 نصائــح لتخفيف الرغبة في تناول الحلويات برمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي تناول الحلويات وبشكل مفرط خلال الشهر الفضيل إلى زيادة في الوزن، خصوصاً أن أصناف الحلويات الرمضانية تُعدّ عالية السعرات الحرارية، بسبب غناها بالدهون والسكر، وكذلك لأن جزءاً كبيراً منها يعتمد على القلي في الإعداد.

وأكدت الأخصائية في الصحة والتغذية من مركز «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، أنه من الممكن في الأيام الأخيرة من شهر الصيام الالتزام ببعض الخطوات، لتخفيف الرغبة في تناول الحلويات، وتجنب الوصول إلى عيد الفطر المبارك مع وزن زائد، مقدمة خمس نصائح للوصول إلى هذا الهدف.

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