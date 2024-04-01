4 علامات على الوجه تشير إلى ارتفاع الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - الكوليسترول مادة دهنية موجودة في جميع أنحاء الجسم، وهو ضروري لوظائف الجسم الطبيعية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول ضارًا بصحة القلب.

في حين أن ارتفاع الكوليسترول لا يُظهر دائمًا أعراضًا واضحة، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تظهر على وجهك وتشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

- بقع صفراء حول العينين

تعرف هذه البقع باسم "الزّانثولازما" وهي عبارة عن رواسب دهنية تتراكم حول العينين، خاصة في الجفون.

-قوس القرنية

هو عبارة عن حلقة بيضاء أو رمادية اللون حول القرنية، وهو شائع لدى كبار السن، ولكن يمكن أن يكون علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم.

- الحزاز المسطح

هو عبارة عن طفح جلدي أحمر أو أرجواني اللون، يمكن أن يظهر على الوجه، خاصة على الخدين والجبين.

- الشحوب

يمكن أن يكون انخفاض تدفق الدم إلى الوجه علامة على زيادة الكوليسترول في الدم، مما قد يؤدي إلى شحوب الوجه.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء فحص شامل وتحديد مستوى الكوليسترول في الدم

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لخفض مستويات الكوليسترول في الدم بشكل طبيعي، مثل:

تناول الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، مثل الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين صحة قلبك وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

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