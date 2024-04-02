الامارات | «طيران الإمارات».. صديقة لذوي التوحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت «طيران الإمارات» اعتماد «صديقة ذوي التوحد» في جميع مرافقها لإنجاز إجراءات السفر الأربعة بدبي، ويعزز هذا الإنجاز التزام دبي بتسهيل السفر، كما يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد في الثاني من أبريل من كل عام.

ومنح المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، طيران الإمارات هذا الاعتماد، الذي يشمل مرافقها الأربعة لإنجاز إجراءات السفر في دبي، وهي: متجر تسجيل الوصول والسفر في مركز دبي المالي العالمي، وتسجيل الوصول لعملاء الرحلات البحرية في ميناء راشد، وتسجيل الوصول لعملاء الرحلات البحرية في ميناء دبي، وتسجيل الوصول في عجمان، إضافة إلى المركز الرئيس لطيران الإمارات في «المبنى 3» بمطار دبي الدولي. ويؤكد الاعتماد أن جميع مرافق طيران الإمارات في دبي اتخذت خطوة مهمة نحو جعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً لمختلف العملاء، ويستوفي المعايير المطلوبة لتجربة سفر مريحة ومدعومة.

وخضع موظفو طيران الإمارات في مختلف المرافق لتدريب متخصص حول التوحد والوعي الحسي، بهدف زيادة وعيهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة، لتلبية احتياجات المسافرين المصابين بالتوحد أو ذوي المشكلات الحسية، إلى جانب أسرهم. كما أُجريت عمليات تدقيق شاملة للمرافق في جميع المواقع، وقياس جميع المدخلات الحسية في المناطق العامة مثل مستويات الصوت والإضاءة والروائح المحتملة لتطوير أدلة حسية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد حصول مطار دبي الدولي على «شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد CAC» من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر كأول مطار دولي ينال هذا الاعتماد في العالم، وبما يتماشى مع رؤية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كأول وجهة معتمدة للتوحد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة عمليات المطار، محمد مطر: «نحن ملتزمون بتجربة سفر سلسة للجميع. وانطلاقاً من كوننا ناقلة عالمية، فإننا ندرك التحديات التي يواجهها العملاء الذين يعانون مرض التوحد والمشكلات الحسية في بيئة المطارات. ولهذا عقدنا شراكة استباقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والمجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، لاعتماد جميع مرافق طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في جميع أنحاء دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تُعدّ خطوة بارزة ضمن جهودنا لجعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً للجميع.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، مايرون بينكومب: «تتميز طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم بخدماتها الاستثنائية لعملائها، ويُعدّ إنجاز إجراءات السفر أحد أكثر المراحل إرهاقاً في تجربة السفر، ومع اكتمال المرافق والتدقيق وإضافة الأدلة الحسية الجديدة، ستصبح الإجراءات في مرافق إنجاز إجراءات السفر أكثر ملاءمة لأصحاب الهمم، لاسيما الذين يعانون اضطرابات حسية».

وتتضافر جهود طيران الإمارات مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومطارات دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشرطة دبي وجمارك دبي، لجعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً للجميع، ما يعكس التزام دبي بأن تصبح وجهة رائدة للمسافرين من مختلف الاحتياجات.

موقع مجاني

يُعدّ المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر من المؤسسات الرائدة في مجال التدريب المتعلق بالاضطرابات الإدراكية وإصدار شهادات الاعتماد لمتخصصي الرعاية الصحية والتعليم والمؤسسات المختلفة حول العالم، باعتبارها المعيار الرائد للتدريب وإصدار الشهادات في مجالات التوحد والاضطرابات الإدراكية الأخرى. ويوفر المجلس موقعاً إلكترونياً مجانياً AutismTravel.com يقدم معلومات للعائلات التي تبحث عن الوجهات المعتمدة التي تلبي احتياجات المصابين بالتوحد. وتلبي كل وجهة معتمدة على القائمة شروط ومتطلبات التوثيق كمركز توحد معتمد.

محمد مطر:

ندرك التحديات التي يواجهها العملاء الذين يعانون مرض التوحد والمشكلات الحسية في بيئة المطارات.

. 2 أبريل يصادف اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.