الامارات | المسبار «سليم» يدخل مجدداً في حالة سبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وُضع المسبار الياباني «سليم» SLIM، الموجود على سطح القمر منذ يناير الماضي، مجدداً في حالة سبات، بعدما نجح في الصمود خلال الليلة القمرية التي تستمر أسبوعين، وتشهد درجات حرارة متدنية جداً.

وكانت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» أعلنت عن إعادة تنشيط المسبار الذي تمكّن من إرسال صور جديدة.

ومع أنّ مدة صلاحيته قد تجاوزت التوقعات بكثير، إذ لم تصممه الوكالة اليابانية ليتحمّل الليالي القمرية الطويلة، التي تنخفض درجات الحرارة خلالها إلى -130 درجة مئوية، بدأت علامات التعب تظهر بصورة متزايدة على المسبار.

وجرى مثلاً تشغيل الكاميرا متعددة الأطياف الخاصة بالمسبار، والضرورية لتحليل الصخور «لكن سُجلّت بعض الأعطال فيها». ومنذ هبوطه على سطح القمر في 20 يناير الماضي، تتبدّل المراحل التي يدخل فيها المسبار بين مرحلة نشطة وأخرى يوضع فيها في سبات.