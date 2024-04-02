الامارات | «جودر» يعيد حكايات ألف ليلة وليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار من الخيال والفانتازيا، تدور أحداث مسلسل «جودر» الذي يعرض في شهر رمضان، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، يتابع مشاهدو العمل حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون)، حيث تقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

وتصل أحداث المسلسل إلى ذروتها مع مشهد لشخصية شواهي، الجنية الشريرة التي تؤديها نور اللبنانية، التي تحاول للمرة الثانية السيطرة على جودر، في معركة ملحمية بينها وبين سعدون وأتباعه، ضمن أحداث العمل المأخوذ عن حكايات ألف ليلة وليلة، ويعرض على منصة watch it وقنوات ONTv. وبرفقة تنينها المجنح، تصل شواهي إلى سطح سفينة سعدون الصياد، وهي السفينة التي تحمل جودر في رحلته للتجارة والبحث عن رزقه، عندما تهبط شواهي على السفينة، تندلع معركة عنيفة ونارية بينها وبين طاقم السفينة، حيث تستخدم شواهي قواها الخارقة للطبيعة في محاولة لإحراق السفينة، والسيطرة على جودر. وعلى الرغم من قوة شواهي وخفتها، ينجح جودر في الهروب من قبضتها، ما يثير التساؤلات حول مصيره ومستقبله في مواجهة هذه الجنية الشريرة.