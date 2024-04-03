الامارات | «البيت الإماراتي».. عادات الأجداد خلال رمضان بين يدي الأحفاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ركز برنامج «البيت الإماراتي» الذي نُظم ضمن حملة «رمضانيات ربع قرن»، في مركزي ناشئة مليحة وناشئة كلباء على غرس أبرز القيم الإماراتية الأصيلة لدى النشء، ومنها التسامح والترابط والتراحم والكرم والاحترام وروح المسؤولية، بما يعكس هوية الشخصية الإماراتية، المحافظة على قيم وتقاليد وطنها، والقادرة على الإنتاجية لمواصلة الدور الريادي للدولة في مختلف القطاعات.

وتأتي فعاليات برنامج «البيت الإماراتي» في إطار «رمضانيات ربع قرن»، التي تطلقها ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتزامن مع إجازة فصل الربيع خلال شهر رمضان الفضيل، بهدف ترسيخ القيم الإماراتية التي تعبر عن أصالة المجتمع الإماراتي في نفوس منتسبيها في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً.

وأتاح البرنامج الفرصة للمنتسبين للتعرف إلى المبادئ الإيجابية الراسخة والقيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وتنمية وعيهم بأهمية نشرها بين أقرانهم، لتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، من خلال تبني القيم الأصيلة والعمل بها، وتطبيقها على أرض الواقع.

وحضر فعاليات البرنامج في مركز ناشئة مليحة، رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، سلطان علي سيف الخاصوني، ورئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، محمد سلطان الخاصوني، ونائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، مصبح بطي القايدي، وعدد من مسؤولي ومنتسبي مراكز ناشئة الشارقة بالمنطقة الوسطى.

وتعرف المنتسبون إلى أساسيات وقواعد «السنع الإماراتي»، الذي يمثل أسلوب حياة في نقل أهم القيم الحضارية والسلوكية العالية في التواصل، والخاصة بالمجتمع الإماراتي، وذلك في حوار ثري بين الأجيال، إذ استعرضت قيادات هيئات ودوائر محلية في مليحة، لمحات مضيئة من عادات الآباء والأجداد في شهر رمضان، وكيفية استعدادهم لاستقبال الشهر الفضيل، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، لتنمية وعي الناشئة وتقديرهم للتقاليد التي تميز المجتمع الإماراتي في رمضان، في مزيج متميز بين الماضي والحاضر.

كما ركز البرنامج في مركز ناشئة كلباء على آداب الزيارات وسنع المجلس الإماراتي من خلال مجموعة من المحاور أهمها كيفية استقبال الضيوف، ودور المجالس في نشر المعارف والعلوم، إضافة إلى أساسيات تحضير وتقديم القهوة العربية.