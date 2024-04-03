الامارات | عروض إفطار وسحور مميزة في كليو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أبريل 2024

كعادته في شهر رمضان من كل عام، يدعو كليو، المطعم الشهير بمأكولاته المشرقية التقليدية والواقع في قلب فندق هايد دبي، ضيوفه من العائلات والأصدقاء إلى الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بوليمة شرق أوسطية من شروق الشمس حتى مغيبها، عبر تقديمه لهم بوفيهات الإفطار والسحور اللذيذة وسط أجواء ودودة ومريحة في الهواء الطلق.

وسيتسنى للضيوف على مدار الشهر الكريم تذوق مختلف قوائم وبوفيهات السحور والإفطار الشهية والتقليدية المستوحاة من سائر منطقة الشرق الأوسط، وذلك قبالة الإطلالات الخلابة على المدينة. فعلى الإفطار، يمكن للضيوف اختتام صيامهم بمجموعة العصائر الطازجة والتمر، تليها مجموعة متنوعة من المازات والأحساء والسلطات، ومن ثم التلذذ بمجموعة كبيرة من الأطباق شرق الأوسطية المفضلة. أمّا على السحور، فيقدم كليو مختلف الأطباق الساخنة والباردة، ومحطات الطهي الحية، ومجموعة من الحلويات قبل موعد بداية الصيام. ويعد كليو بأجواء رائعة تسمح للعائلات والأصدقاء بعيش أجمل اللحظات خلال الشهر الكريم.

ويتضمن العرض مايلي: بوفيه الإفطار

يوميًا عند وقت الإفطار بسعر: 175 درهمًا إماراتيًا للشخص، بوفيه السحوربسعر: 125 درهمًا إماراتيًا للشخص.