تظهر في الحمام.. احذر علامة قد تكشف عن "القاتل الصامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتبرز الشخص العادي حوالي ثلاث مرات في اليوم، إنها وظيفة جسدية ضرورية للمساعدة في طرد أي طعام غير مهضوم وفضلات أخرى.

وفي حين أن البراز يمكن أن يبدو مختلفًا في اللون والقوام لأسباب غير ضارة مثل تغيير النظام الغذائي، إلا أنه يمكن أن يشير أيضًا إلى شيء أكثر خطورة، ولهذا السبب، ينصح الخبراء بفحص البراز، بحسب إكسبريس.

ولكن ليس فقط اللون والاتساق يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة، قد يشير شكل برازك أيضًا إلى وجود مشكلة صحية .

وبشكل أكثر تحديدًا، حذر الأطباء من أن البراز الرقيق يمكن أن يكون علامة على مشاكل متعددة، بما في ذلك سرطان الأمعاء، المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم، أو القاتل الصامت.

في حين أن البراز في بعض الأحيان، يمكن أن يكون مجرد علامة على الإمساك، إلا أنه يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، والتهاب الرتج، وحتى السرطان.

إذا كان البراز خفيفا، فقد يشبه شريطًا أو قلم رصاص، في معظم الحالات، يمكن أن تكون هذه علامة على الإمساك، ما يعني وجود حركة أمعاء أقل من ثلاث مرات في الأسبوع أو صعوبة في إخراج البراز.

ويمكن أن يكون سبب ذلك عوامل نمط الحياة مثل عدم تناول ما يكفي من الألياف، وعدم شرب ما يكفي من الماء وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف.

لكن مكافحة سرطان القولون والمستقيم تنص على أن البراز الرقيق يمكن أن يكون علامة على وجود عوائق مثل الأورام.

في معظم الاحيان، لا يشكل البراز الضيق الذي يحدث في حالات نادرة سببا للقلق، ولكن إذا كنت تعاني من براز يشبه الشريط لأكثر من أسبوع، فاطلب الرعاية الطبية.

هذه النصيحة مدعومة من قبل خبراء الصحة في Mayo Clinic في الولايات المتحدة.

ويقولون: «البراز الضيق الذي يحدث بين الحين والآخر ربما يكون غير ضار، لكن في بعض الحالات، قد يكون البراز الضيق - خاصة إذا كان رفيعًا - علامة على أن القولون يضيق أو يعاني من انسداد، وقد يكون ذلك بسبب سرطان القولون. قد تسبب متلازمة القولون العصبي (IBS) أيضًا تغيرات في حجم البراز، يمكن أن يسبب سرطان الأمعاء أيضًا تغييرات أخرى في برازك".

تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) من البحث عن: "التغيرات في برازك، مثل أن يكون البراز أكثر ليونة أو الإسهال أو الإمساك غير المعتاد بالنسبة لك".

يمكن أن يجعلك أيضًا بحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك.

إحدى العلامات الخطيرة لسرطان الأمعاء والتي يجب أن تستدعي زيارة الطبيب على الفور هي وجود دم في البراز، والذي قد يبدو أحمر أو أسود.

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بالتوجه إلى الطبيب إذا كان برازك أسود أو أحمر داكن أو كنت تعاني من إسهال دموي.

تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الأمعاء ما يلي:

غالبًا ما تشعر بالحاجة إلى التبرز، حتى لو كنت قد ذهبت للتو إلى المرحاض

ألم في البطن

كتلة في بطنك

الانتفاخ

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

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