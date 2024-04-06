الامارات | رجل يتلقى الطلق الناري الثالث خلال عدة أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تم إدخال جاسينتو ريد، 32 عامًا، إلى المستشفى في توليدو (الولايات المتحدة) بعد إصابته بطلق ناري لا يبدو أنه يهدد حياته، وفقًا لتقرير الشرطة، وإن كان الثالث الذي يتلقاه خلال عدة أشهر.

ووفقا لتقرير الشرطة فإنه في الساعة 9:57 مساءً توجهت دورية أمنية إلى المبنى رقم 1000 من شارع والبريدج بناءً على بلاغ بإطلاق نار. وقال شهود عيان للشرطة إن رجلين كانا يتحدثان في الشارع، وانتهى بهما الأمر بتبادل إطلاق النار، حيث فر أحد الرجال من مكان الحادث في سيارة، وبعد وقت قصير وصل ريد إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابته.

وقال موقع The Blade أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق النار على ريد في العام الأخير، حيث تم إطلاق النار عليه في فبراير وسبتمبر في بارين مختلفين في شمال توليدو، دون أن تكون إصاباته عميقة.

ولم يذكر الموقع سبب تلقيه الإصابة الثالثة ولا نوعية النقاشات التي قادت إلى الإصابات الأخرى سابقا.