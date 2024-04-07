الامارات | دبي تتألق كعادتها في العيد.. عروض وفرح بانتظار الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتألق كعادتها في العيد.. عروض وفرح بانتظار الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتألق دبي كعادتها في عيد الفطر السعيد بما تقدمه من فعاليات ترفيهية، وتجارب استثنائية، وأنشطة اجتماعية تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال فترة العيد، لإدخال السرور على قلوب السكان والزوار على حد سواء.

وستضيء عروض الألعاب النارية التي تُقام برعاية مجموعة الزرعوني، سماء دبي كل ليلة على مدار أيام العيد الثلاثة عند الساعة الثامنة مساء، لتُسعد الجميع بأروع اللحظات.

ففي أول أيام العيد، يمكن مشاهدة روعة الألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي مول وحتا، وفي اليوم الثاني، ستضاء سماء السيف بأجمل العروض، أما في اليوم الثالث فسيكون زوار مناطق بلوواترز وذا بيتش، جميرا بيتش ريزيدنس، على موعد مع عروض للألعاب النارية، ليتم معها إسدال الستار على سلسلة من عروض الألعاب النارية الأسبوعية التي امتدت طوال شهر رمضان المبارك.

وتتألق دبي بجميع أحيائها بمبادرة «أطياف العيد» التي تشمل العروض الضوئية على عدد من أشهر معالم دبي، وطوال أيام العيد من الساعة الثامنة مساء إلى الثالثة صباحاً، يمكن مشاهدة العروض الضوئية في السيف، ومسجد جميرا، ومسجد الحباي في الخوانيج، ودبي فستيفال سيتي مول، ما يوفر لسكان دبي وزوارها فرصة الالتقاء والاستمتاع بهذا العرض الذي يجسّد روعة الضوء بأسلوب إبداعي لا مثيل له.

وتنشر الفرق المتجولة البهجة بين الجميع خلال عيد الفطر، إذ تتجول في مراكز ووجهات التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وبلوواترز، وأوتلت فيليدج، وسيتي سنتر ديرة، والسيف، ونخيل مول، وممشى الخوانيج، وبوكس بارك.

موسيقى

تحيي نخبة من النجوم المحليين والعالميين مجموعة من الحفلات في مختلف أرجاء دبي ضمن أجواء احتفالية تصنع ذكريات لا تُنسى.

وسيكون عُشاق الموسيقى العربية على موعد مع الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله في 13 الجاري في كوكا كولا أرينا في أمسية يقدم خلالها مجموعة من أجمل أغانيه.

وسيحظى الجمهور بحضور العرض الأول للعمل المسرحي «Alone»، المشروع الذي أبدعه نيكيتا كوبيليف، والمستوحى من مسرحية للكاتب الأميركي دون نيجرو، على خشبة مسرح زعبيل في 13 الجاري.

ويشكل الطقس المعتدل في عيد الفطر السعيد فرصةً لا مثيل لها للقاء أفراد العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق، والاستمتاع معهم بأوقات لا تُنسى.

نكهات من كل قارة

ويتيح عيد الفطر في القرية العالمية للزوار فرصة الانطلاق في رحلة ممتعة حول العالم، حيث يمكنهم استكشاف سوق عجائب العيد، وأكثر من 27 جناحاً مختلفاً والتسوق لشراء الهدايا والتذكارات الرائعة. وتضيء عروض الألعاب النارية الموسيقية سماء القرية العالمية يومياً.

ويمكن للزوار استكشاف نكهات من كل قارة تلبي كل الأذواق، وقضاء أجمل الأوقات مع أكثر من 250 مطعماً وكشكاً وعربة طعام ومقهى.

ويستضيف سوق رايب في 14 الجاري سباقاً للجري، يتيح للجميع المشاركة فيه بصرف النظر عن مستوى لياقتهم البدنية. ويبدأ السباق في تمام السابعة صباحاً، حيث يختار المشاركون من بين ثلاثة مسارات مختلفة بأطوال 2.5 و5 و10 كيلومترات. وبعد الانتهاء من الجري، يمكن للمشاركين الاستمتاع بالتسوق في السوق الأسبوعي الذي يضم مأكولات محلية ومتاجر الأزياء والهدايا.

ويمكن لعشاق المغامرة في الهواء الطلق الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 30% على باقات الأنشطة المختارة في حتا وادي هب، إذ يستطيعون المشاركة في مجموعة مشوقة من الأنشطة التي تتضمن الرماية، والتزلق على الحبال، والتجديف بقوارب الكاياك.

مدينة إكسبو

وتستقبل مدينة إكسبو دبي عيد الفطر المبارك بأجوائه المميزة بإقامة صلاة العيد في مسجد المدينة، لتنطلق بعدها فعاليات تتضمن أنشطة شعبية وعروضاً ثقافية وعائلية وتجارب تناول الطعام، إضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بفعالية حي رمضان. وسيستمتع الزوار بورش العمل، والتسوق لشراء منتجات الحرف اليدوية، والمشاركة في فعاليات التحدي والمغامرات.

ويمكن للعائلات أيضاً قضاء أجمل الأوقات الترفيهية في صالة ألعاب ماجيك بلانيت وتحدي أنفسهم في لعبة مونستر إنفليتبل، أكبر مضمار عوائق قابل للنفخ في العالم يضم 42 عائقاً.

جوائز وتخفيضات

يمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بجوائز ضخمة في إطار عرض السحب الرقمي للعيدية، إذ سيحصل كل من ينفق 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة على قسيمة سحب رقمية تتيح لهم الدخول في سحب للفوز بجوائز إجمالية بقيمة 200 ألف درهم، تشمل ست جوائز بـ15 ألف درهم، وست جوائز أخرى بقيمة 10 آلاف درهم، و10 جوائز بقيمة 5000 درهم تقدم إلى 22 فائزاً على مدار أيام العيد الثلاثة.

وسيشارك في هذا الحملة 18 مركز تسوق، بما في ذلك أرابيان سنتر، ودبي أوتلت مول، ولولو هايبر ماركت واحة السيليكون، ومركز تايمز سكوير.

ويمكن للباحثين عن تقديم مجوهرات فاخرة كهدايا لأحبائهم في عيد الفطر، الاستفادة من عروض مجموعة دبي للذهب والمجوهرات المميزة.

وتستمر عروض رمضان في مراكز التسوق في دبي خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

إقامة مميزة

تمنح عطلة عيد الفطر العائلات والأصدقاء والأفراد فرصة قضاء أوقات مميزة، وصنع أروع الذكريات. وستقدم الفنادق في دبي عروضاً خاصة، وتجارب فريدة، لجعل العطلة أكثر روعة.

وتقدم دبي لسكانها وزوارها تجارب طعام فاخرة وفريدة من نوعها خلال عيد الفطر السعيد، تتضمن أطباقاً محلية وعالمية شهية، إضافة إلى تحضير قوائم طعام مخصصة تضفي لمسة فريدة على أجواء الاحتفال بالعيد.

. عروض الألعاب النارية ستضيء سماء دبي كل ليلة على مدار أيام العيد عند الساعة الثامنة مساء.

. الفرق المتجولة تنشر البهجة بين الجميع خلال عيد الفطر في مراكز ووجهات بمختلف أنحاء المدينة.

. 13 الجاري موعد عُشاق الموسيقى العربية مع النجم عبدالمجيد عبدالله.