الامارات | دبي في أبريل تنبض بالحياة والسعادة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي في أبريل تنبض بالحياة والسعادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن دبي مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية الحية التي ستقام خلال الشهر الجاري، لتوفير تجارب مميزة لسكان المدينة وزوارها على حدّ سواء.

وتتضمن قائمة أبرز المهرجانات والفعاليات الرئيسة في أبريل الجاري: مهرجان دبي للمأكولات، ومهرجان دبي للكوميديا، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الرياضية التي تشمل كأس دبي للبولو، والفعاليات الترفيهية الحية مثل حفل «أفرو وورلد»، ومهرجان «إلرو إكس إكس إل» في دبي، وحفل فرقة بويز تو مين، وحفل المغني أريجيت سينغ. وتالياً مجموعة من أهم الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال الشهر الجاري.

ألعاب ورياضات رقمية

يقام مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية للمرة الأولى في مركز دبي التجاري العالمي من 19 أبريل حتى الخامس من مايو المقبل. وتجمع الدورة الثالثة من المهرجان خبراء القطاع وأبرز شخصيات عالم الألعاب، وتتضمن بطولات وفعاليات تعليمية، إلى جانب قمة جيم إكسبو، ومعرض جيم إكسبو، وبطولة بلاي بيوند.

ويعود مهرجان دبي للمأكولات، وهو من أبرز فعاليات الإمارة، من 19 الجاري حتى 12 مايو، للاحتفاء بفنون الطهي وقطاع المأكولات والمشروبات في دبي. وتتضمن أجندة المهرجان لهذا العام مجموعة من الفعاليات المميزة، بما فيها كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e، ورحلة في عالم المذاقات، وأسبوع مطاعم دبي.

وستشهد الإمارة زيارة رائد الأعمال البريطاني النيجيري ستيفن بارتليت الذي يشتهر بتقديم بودكاست «يوميات الرئيس التنفيذي»، في 21 الجاري، حيث يلتقي الجمهور في «كوكا كولا أرينا»، ويتحدث عن تجاربه في الحياة وغيرها من المواضيع خلال جولته الحوارية حول الأعمال والحياة.

إيقاعات حية

ويعود المغني الإيراني الشهير إبراهيم حامدي المعروف باسم «إيبي»، إلى دبي ليقدم عرضاً في «كوكا كولا أرينا» في التاسع من أبريل الجاري، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أداء يتضمن أغنيات من أحدث مشاريع «إيبي» الذي يحمل اسم «پوست شیر».

ويستقبل مسرح دبي أوبرا الفنانة نوال الكويتية خلال أمسية مملوءة بالإيقاعات المميزة، حيث تقدم الفنانة الكويتية لعشاق الموسيقى مجموعة من أجمل أغنياتها الكلاسيكية في 10 الجاري.

ويمكن لعشاق الموسيقى الكلاسيكية الاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع الموسيقار الإيراني الشهير داريوش خلال حفل في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي في 10 الجاري، حيث يؤدّي الفنان مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، ليمنح معجبيه أمسية مملوءة بالألحان العذبة.

ويستعد مسرح كوكا كولا أرينا في 11 الجاري لاستضافة حفل أفرو وورلد، حيث يقدم ريما، مغني الراب النيجيري وكاتب الأغاني العرض الرئيس. ويحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأداء مميز على الآلات الموسيقية الإلكترونية مع باقة من الأغاني المفضلة، مثل كالم داون ودمبي وسط الإيقاعات الإفريقية التي تشتهر بها الفعالية.

موعد مع الابتسامة

وبالنسبة للعروض الكوميدية، يستضيف مسرح دبي أوبرا مهرجان دبي للكوميديا 2024 من 12 إلى 21 الجاري، ليتيح للجمهور قضاء أوقات ممتعة وسط أجواء من الضحك والتسلية.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا، بمن فيهم الفنان الأميركي كريس ديستيفانو، والمغربي الفرنسي جاد المالح، والفلسطيني الأميركي عامر زهر، إضافة إلى الزوجين المحبوبين سبنسر وفوغ، والفنان الهندي أنوبهاف سينغ باسي، والفنانين البريطانيين مو جيليجان وفرانك سكينر وآل موراي.

ويستضيف مركز «ذا أجندا» محمد رمضان، في 12 الجاري، حيث يؤدي الفنان المصري مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تشمل «يا حبيبي، وتيك توك، وأنا البطل». ويعود الفنان سعد لمجرد إلى دبي لتقديم حفل استثنائي على مسرح الواجهة البحرية في دبي فستيفال سيتي مول، ويتميز المغني بريادته في مجال البوب المغربي إلى جانب شهرته العالمية التي حققها بفضل أغنيته «إنت معلّم» التي تصدّرت المراتب الأولى، وأدخلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة الفيديو الموسيقي العربي الأكثر مشاهدة على يوتيوب. ويُقام الحفل في 12 الجاري بمشاركة منسق الأغاني اللبناني دي جي رودج.

ويستضيف مسرح مدينة دبي للإعلام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «إلرو إكس إكس إل» في منطقة الشرق الأوسط، أحد أضخم مهرجانات الموسيقى الإيقاعية في العالم، في 13 الجاري، ليتيح للجمهور الاستمتاع بمجموعة من العروض العالمية المتنوعة وسط الديكورات والأزياء المميزة والأجواء الاحتفالية الساحرة.

ويقدم النجمان الفلبينيان الشهيران سارة جيرونيمو وبامبو حفلاً موسيقياً مشتركاً في 14 الجاري بكوكا كولا أرينا. وتعود جيرونيمو لتبهر الجمهور بصوتها الرائع، ويشاركها الحفل بامبو، نجم الروك الحائز جوائز والشهير بحضوره الفريد على المسرح.

وتستضيف دبي لأول مرة عرضاً للفنان «ذا كيد لاروي» في 19 الجاري. وتمكن لاروي من تحقيق نجاح واسع على الرغم من أنه يبلغ 20 عاماً فقط، لاسيما أغنيته الشهيرة «ستاي» التي استمرت ضمن قائمة بيلبورد هوت 100 لمدة 17 أسبوعاً. كما أطلق الفنان الأسترالي أخيراً ألبومه الجديد ذا فيرست تايم، حيث يستعد ليبهر جمهوره بأجمل أغانيه على مسرح كوكا كولا أرينا بمشاركة مغني الراب إيان ديور والمغني وكاتب الأغاني كارل وولف.

وتحلو الأوقات على وقع أعذب الأغاني العربية للنجوم إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل خلال حفل في 25 أبريل في كوكا كولا أرينا. ويستمتع الحضور بأداء إليسا وأسلوبها المميز، إلى جانب أجمل أغاني هيفاء وهبي، كما يقدم سيف نبيل باقة من أعذب أغانيه في أمسية ستدوم ذكرياتها طويلاً.

ويستعد النجم أريجيت سينغ الملقّب بملك الغناء لتقديم أروع أغاني بوليوود وموسيقى البوب المحبوبة في 27 الجاري في كوكا كولا أرينا، حيث سيستمتع الحضور بأغانيه الرومانسية الشهيرة، مثل كيساريا وسامجاوان وتوم كاي مايل، على مسرح جديد تم بناؤه خصيصاً لهذه المناسبة.

وسيلمع نجوم فرقة «الآر أند بي بويز تو مين» الفائزة بجائزة غرامي في حفل موسيقي في 28 الجاري في كوكا كولا أرينا. وتضم الفرقة ناثان موريس ومغنيي التينور وانيا موريس وشون ستوكمان، الذين سيمتعون المعجبين بمجموعة من أغانيهم الشهيرة بما فيها الأغاني الكلاسيكية مثل موتونفيلي وإتس هارد تو ساي جود باي تو يستردي.

وينقل عرض ترافيسيا كولومبيا للموسيقى والرقص، الذي يُقام على مسرح زعبيل في 28 الجاري، الجمهور إلى شوارع كولومبيا النابضة بالحياة في رحلة آسرة على مدى 90 دقيقة لاستكشاف جمال كولومبيا وتنوعها، وتسليط الضوء على تاريخها العريق من خلال الأزياء المذهلة والعروض الراقصة والفولكلورية.

منافسات قوية

يحظى عشاق الرياضة بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة الحماسية، بما فيها الدورة الثالثة من بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين، التي تستمر حتى يوم غدٍ في مركز جيه ايه الرياضي، حيث تتنافس فرق الناشئين من أبرز الأكاديميات الرياضية مثل نيوكاسل يونايتد، ونورويتش سيتي، وأطلس المكسيكي، إلى جانب مجموعة من الفرق المحلية الإماراتية.

وتنطلق فعاليات «كندورة رالي» في 13 الجاري في دبي أوتودروم، بمشاركة أكثر من 200 من السيارات الفائقة والكلاسيكية والرياضية وسيارات الطرقات الوعرة. ويحظى عشاق السيارات بفرصة الاستمتاع بمشاهدة أول جولة هوت ويلز ليجندز تور في الشرق الأوسط، حيث يتم تحويل سيارات مختارة إلى مجسمات في الموقع.

ويمثل كأس دبي للبولو الفعالية الخامسة والأخيرة ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، ويشهد منافسات في فئات «6 إلى 8 هاندي كاب» بمشاركة أبرز لاعبي وفرق البولو في العالم. وتقام الفعالية في نادي الحبتور للبولو من 15 حتى 20 الجاري، وتشهد منافسات قوية وسط أجواء عائلية ممتعة.

. حفلات موسيقية لنخبة من الفنانين والفنانات منهم نوال الكويتية وإليسا ومحمد رمضان وسعد لمجرد.

. أجواء من التسلية والمرح على مسرح دبي أوبرا خلال مهرجان دبي للكوميديا.