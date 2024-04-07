الامارات | «ناشئة الشارقة» تطلق باقة مبادرات في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حزمة من المبادرات النوعية المستحدثة ضمن حملة رمضانيات ربع قرن التي تتزامن مع إجازة فصل الربيع، خلال شهر رمضان الفضيل، والتي حظيت بمشاركة واسعة من منتسبي مراكزها المتميزين.

وتوجهت مجموعة من النشء إلى الخيم الرمضانية المخصصة للإفطار الجماعي في أماكن متفرقة في الشارقة للإفطار مع الجاليات من مختلف الجنسيات ضمن مبادرة «تمازج»، لتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع في شهر الخير، وتعميق أواصر الأخوّة وإضفاء البهجة والفرحة على قلوب أفراد المجتمع، بما يعزز من تماسكه ووحدته.

وباشرت ناشئة الشارقة توزيع الحقيبة الرمضانية على منتسبيها المتميزين، والتي تتنوع محتوياتها بين العديد من العناصر التي تعزز من تجربة المنتسبين خلال الشهر الفضيل في مبادرة تهدف إلى تعزيز الجانب الروحاني والصحة البدنية، ودعم الاستدامة البيئية.

وضمن مبادرة «الجار قبل الدار» قدم منتسبو ناشئة الشارقة مجموعة من التوزيعات على المنازل المجاورة لمراكز ناشئة الشارقة، إذ تسهم المبادرة في تعريف أفراد المجتمع بدور ناشئة الشارقة ورؤيتها في بناء أجيال واعية ومؤثرة، وتبرز دورها الريادي في التربية القويمة لكوادر وطنية مؤهلة للمشاركة في صنع المستقبل. وتعكس هذه المبادرات التزام ناشئة الشارقة بالتجديد والتنويع في برامجها وأنشطتها التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لمنتسبيها من أجيال المستقبل.