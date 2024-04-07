4 أعراض شائعة تصاحب جسم الشخص المصاب بالسكري.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

استشاري الباطنة سعيد شلبي يقول لمصراوي، يعرف مرض السكري بارتفاع مستويات السكر في الدم الجلوكوز، وينتج هذا الارتفاع عن خلل في إنتاج أو استخدام الإنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.

أعراض شائعة تصاحب جسم الشخص المصاب بالسكري مثل:

كثرة التبول

يعد كثرة التبول من أكثر الأعراض شيوعًا لمرض السكري، عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، لا تتمكن الكلى من إعادة امتصاص جميع السكر، مما يؤدي إلى التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل.

الشعور بالعطش الشديد

يؤدي كثرة التبول إلى فقدان السوائل، مما قد يؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد.

الشعور بالتعب

يعد الشعور بالتعب من الأعراض الشائعة لمرض السكري، عندما لا تحصل خلايا الجسم على ما يكفي من الجلوكوز، فإنها لا تتمكن من إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

فقدان الوزن دون سبب

قد يفقد مرضى السكري الوزن دون سبب، حتى إذا كانوا يتناولون الطعام بشكل طبيعي، لأن الجسم يبدأ في استخدام البروتين والعضلات للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز.

نصائح طبية مهمة

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

يجب ممارسة الرياضة بكشل منتظم

احصل على قسط كافٍ من النوم

حافظ على وزنك

تجنب التدخين

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