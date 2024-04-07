لصوص يسرقون محل مجوهرات في وضح النهار- وفيديو يوثق الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اقتحم لصوص مسلحون بالمطارق متجر للمجوهرات في شارع سيدني، تشيلسي بلندن في وضح النهار، وسرقوا قطعا تقدر قيمتها آلاف الجنيهات الإسترلينية.

عصابة ملثمة تقتحم متجرا للمجوهرات

وفقا لصحيفة "telegraph"، أظهر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عصابة ملثمة تُقدم على اقتحام متجر المجوهرات.

كما يمكنك رؤية اللصوص وهم يرتدون أقنعة سوداء ويحملون مطارق، حيث قاموا بتحطيم واجهة المتجر لسرقة ما بداخله.

هجوم عنيف على حارس أمن وصاحب متجر خلال محاولة سرقة

حاول حارس الأمن منع اللصوص من دخول المحل، فقاموا بالاعتداء عليه بآلة حادة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض وفقدانه للوعي.

كما تعرض صاحب المتجر ويدعي "تاونينج"، البالغ من العمر 77 عاما، وشريكه "ليس باريت" لهجوم عنيف من قبل اللصوص، أثناء محاولتهم للوصول إلى خزانة تحتوي على مجوهرات أثرية تقدر قيمتها بمليون جنيه إسترليني.

حاول "تاونينج" صد اللصوص، لكن أحدهم ضربه على رأسه بمطرقة المخلب ولكمه في وجهه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

لصوص يسرقون مجوهرات ثمينة من متجر في عملية سطو مسلح

استولى اللص الثاني على كمية من المجوهرات، تضمنت قلائد من الياقوت والماس، من خزانة العرض المٌحطمة.

وتمكنا اللصوص من الفرار من المتجر حاملين معهم المجوهرات الأثرية.

صاحب المتجر ينجو من حادث مروع

نجا تاونينج من حادث مروع تعرض له مؤخرًا، حيث أصيب بجروح في الرأس وكدمات في الوجه.

وقال تاونينج: "أخبرني الأطباء أنني محظوظ لأنني ما زلت على قيد الحياة، كان من الممكن أن تكون إصاباتي أسوأ بكثير، على الرغم من أنني لا أزال أشعر بألم شديد".

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص أن يأخذ مجوهراتي دون قتال، هذه هي طبيعتي".

ضابط شرطة يطلب المساعدة من الشهود في التحقيق

حث ضابط الشرطة "ريتشارد هول"، أي شخص لديه أي معلومات أو شاهد أي شيء مريب في منطقة شارع سيدني، إلى التقدم إلى أقرب مركز شرطة.

وأكد "هول" أن أي معلومات مهما كانت بسيطة تساعد في التحقيق.

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