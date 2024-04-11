متى تنتهي صلاحية فرشاة الأسنان؟- طبيب يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت طبيبة الأسنان هاجرا ساروار بعض النصائح حول الوقت المناسب للتخلص من فرشاة أسنانك القديمة، سواء كانت يدوية أو كهربائية، وكذلك متى يجب استبدال رؤوس فرشاة الأسنان الكهربائية، وفرش تنظيف ما بين الأسنان، وواقيات الفم، وفقا لما جاء بموقع "ميرور".

فرشاة الأسنان

ينصح باستبدال فرشاة أسنانك كل 3 أشهر، أو قبل ذلك إذا كانت شعيراتها مهترئة.

فالشعيرات المهترئة أقل فعالية في تنظيف الأسنان واللثة. وإذا كنت تعاني من نزلة برد، فمن الحكمة شراء فرشاة أسنان جديدة عندما تتحسن، لمنع أي فرصة للإصابة بالمرض مرة أخرى.

رؤوس فرشاة الأسنان الكهربائية

كما هو الحال مع فرشاة الأسنان اليدوية، يوصى باستبدالها كل 3 أشهر، أو قبل ذلك إذا كانت شعيراتها متآكلة.

اختر فرشاة أسنان كهربائية مزودة بمستشعر للضغط، وتأكد من تنظيف قاعدة المقبض بانتظام لوقف تراكم معجون الأسنان والماء.

التزم دائما بتعليمات الشركة المصنعة للعناية بأداتك الذكية.

فرش تنظيف ما بين الأسنان

استبدل الفرش المخصصة لما بين الأسنان كل 7 إلى 10 أيام، أو قبل ذلك إذا بدت الشعيرات متهالكة، أو إذا بدأ السلك في التشوه.

ويمكن أن تبلى بسرعة، خاصة مع الاستخدام المنتظم.

واقيات الفم

إذا كنت تستخدم واقي الفم أثناء ممارسة الرياضة أو لعلاج صرير الأسنان، فاستبدله حسب الحاجة أو وفقا لتوصيات طبيب أسنانك.

افحصه بانتظام بحثا عن علامات التلف.