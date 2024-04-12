الامارات | موت 5 أفراد من عائلة واحدة من أجل قطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت عائلة مكونة من خمسة أفراد واحدًا تلو الآخر في محاولة إنقاذ فاشلة كانت لها نهاية مدمرة، بعد القفز في بئر مهجورة لإنقاذ قطتهم الأليفة.

ولقي الرجال الخمسة حتفهم ليلة الثلاثاء الماضي في بئر يقال إنها كانت تستخدم كحفرة للغاز الحيوي تحتوي على فضلات الحيوانات في قرية واديكي، ماهاراشترا، في الهند.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، سقطت قطة الأسرة في البئر الكبيرة حوالي الساعة الخامسة مساء، فحاول أفراد عائلة كالي التدخل في محاولة لإنقاذ القطة، وكان أحد أفراد الأسرة قد نزل إلى البئر أولاً قبل أن يحذو حذوه أربعة آخرون، ليحاصروا في النهاية.

وتم التعرف على الضحايا وهم مانيك كالي، 65 عامًا، ونجله مانيك سانديب، 36 عامًا، وأنيل كالي، 53 عامًا، وابنه أنيل بابلو، 28 عامًا، وبابا صاحب جايكواد، 36 عامًا. وقال دانانجاي جادهاف، كبير ضباط الشرطة في مركز شرطة نيفاسا أن فريق الإنقاذ انتشل جثث خمسة من الأشخاص الستة الذين قفزوا الواحد تلو الآخر في البئر أثناء محاولتهم إنقاذ قطة.

وبعد نزول أفراد عائلة كالي الخمسة إلى الحفرة، حاول شخص سادس المساهمة في مهمة الإنقاذ، ونجا بأعجوبة، بعدما ربط حبل بخصره قبل النزول حيث "تم إخراجه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتشتبه السلطات في أن المجموعة المكونة من خمسة أفراد قد فقدوا وعيهم بسبب الغازات السامة المنبعثة من فضلات الحيوانات التي تملأ البئر.

وتشير التقارير المحلية إلى أن الأشخاص القريبين من القرية سمعوا آهات الأسرة وصراخها وهم يشكون من الاختناق.

وقال كبار المسؤولين إنه تم نشر مضختي شفط كبيرتين من مؤسسة البلدية للوصول إلى الضحايا، مع إبقاء خمس سيارات إسعاف جاهزة في مكان الحادث. وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الحادث المأساوي.