متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - فرشاة الأسنان من الأشياء الضرورية التي نستخدمها بشكل يومي؟ لكن هل تعلم ما الوقت المناسب لتغييرها؟

كشفت طبيبة الأسنان هاجرا ساروار، عن الوقت المناسب للتخلص من فرشاة أسنانك القديمة.

نصحت هاجرا باستبدال فرشاة الأسنان كل 3 أشهر، أو قبل ذلك إذا كانت شعيراتها متآكلة، لأنها في هذه الحالة تصبح أقل فاعلية في تنظيف الأسنان واللثة"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابعت: "إذا كنت تعاني من نزلة برد، فيجب شراء فرشاة أسنان جديدة، لمنع الإصابة بالعدوى مرة أخرى".

الفرشاة الكهربائية

يجب استبدال فرشاة الأسنان اليدوية، كل 3 أشهر، ومن الأفضل اختيار فرشاة أسنان كهربائية مزودة بمستشعر للضغط، والتأكد من تنظيف قاعدة المقبض بانتظام لمنع تراكم معجون الأسنان والماء.

واقيات الفم

يجب استبدالها كل 7 إلى 10 أيام، إذا بدت الشعيرات متهالكة، خاصة مع الاستخدام المنتظم.

لذا إذا كنت تستخدم واقي الفم أثناء ممارسة الرياضة أو لعلاج صرير الأسنان، فيجب فحصه بانتظام بحثا عن علامات التلف.

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