علامات في الوجه تنذر بحدوث جلطة دماغية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الإصابة بالجلطة الدماغية لها العديد من الأعراض التي تشير إليها، ومن بينها علامات مفاجئة في الوجه، وذكر كل من موقع webmd، cdc الأعراض التحذيرية التي تنذر بالإصابة بالجلطة الدماغية.

1- تدلي العين مع الفم في جانب من الوجه.

2- وجود صعوبة في التحدث.

3- عدم القدرة على إفهام الآخرين ما يريدون.

4- تنميل الوجه.

5- تشوش الرؤية.

6- فقدان البصر في عين واحدة أو الأثنين معا.

7- الإصابة بالصداع الشديد.

نصائح لمنع الإصابة بالجلطة الدماغية

اتباع نمط حياة صحي.

تناول نظام غذائي يعتمد على العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

تجنب زيادة الوزن لأن الدهون تزيد من خطر الجلطات.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة التمارين الرياضية.

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