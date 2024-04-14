الامارات | جسور «زايد الكبير» ملتقى لثقافات العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، تنظيم برنامجه الرمضاني السنوي «جسور»، من خلال الموسم الرابع للبرنامج الذي تمثل بدعوة عدد من المؤسسات والأفراد المقيمين على أرض الدولة، ممن يمثلون ثقافات مختلفة، لقضاء يوم رمضاني في الجامع، تجسيداً لقيم المركز، المتمثلة في ترسيخ مفاهيم التطوع والعطاء والتواصل الحضاري.

ونظم المركز 9 حلقات من برنامج «جسور» في موسمه الرابع، وبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 394 شخصاً مثّلوا 13 سفارة في دولة الإمارات بجانب عدد من الجهات والمؤسسات، قاموا بتوزيع أكثر من 1750 وجبة إفطار في الجامع.