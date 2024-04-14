الامارات | كيف يمكنك الحفاظ على كليتيك بصحة جيدة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الكلى عضوا حيويا للبقاء على قيد الحياة، باعتبارها العضو المسؤول عن تنقية وتصفية الدم من السموم، فضلا عن دورها في التحكم في ضغط الدم والحفاظ على صحة العظام.

وبالنظر إلى أهمية هذا العضو بالنسبة لصحتنا، فإنه سيكون من الجيد معرفة كيفية الحفاظ على الكليتين سليمتين.

ولذلك، يقدم عدد من الخبراء بعض النصائح التي يمكن القيام بها للمساعدة في الحفاظ على الكلى سليمة، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

لا تدع كليتيك تجف

يوصي الخبراء بالتأكد من شرب كمية مناسبة من السوائل كل يوم. ويعد شرب الماء أفضل وسيلة للحفاظ على رطوبة الكليتين، ولكن لا بأس أيضا بشرب أي سوائل أخرى مثل الشاي أو المشروبات بنكهة الفاكهة.

كما يجب أن تحاول تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من السوائل يوميا.

فكر فيما تأكله

يوضح الخبراء أن إضافة الملح إلى الطعام يزيد من ضغط الدم، وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم على مدى فترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الكلى.

ويجب الحرص على تناول أقل من ملعقة صغيرة من الملح يوميا.

ومن السهل معرفة كمية الملح التي تتناولها عند إضافتها مباشرة إلى وجبتك أو عند إضافتها إلى الطهي، ولكن يجب الانتباه إلى الأطعمة التي يتم استهلاكها يوميا والتي تحتوي على الكثير من الملح، مثل البرغر والنقانق والجبن والأسماك المدخنة ورقائق البطاطس. كما يمكن أيضا أن تكون الوجبات الجاهزة والصلصات المعبأة مالحة جدا، بالإضافة إلى مكعبات المرق والتوابل.

الإقلاع عن التدخين

يعرف بأن التدخين مضر بالكليتين لأنه يغلق الأوعية الدموية في الكلى ويزيد أيضا من ضغط الدم. ولذلك سيكون من الأفضل الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة

ليس من الضروري أن تكون ممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، بل تأكد من أن قلبك يضخ بقوة كل يوم عن طريق المشي بسرعة أو صعود السلالم. ويمكن لهذه الممارسة أن تساعد كليتيك من خلال الحفاظ على وزن صحي.

كيف يمكنك اكتشاف أن الأمور تسوء؟

ليس من السهل دائما ملاحظة المشاكل في الكليتين، حيث أنه في كثير من الأحيان لا تظهر أي علامات إلا بعد أن تتضرر الكليتان قليلا.

ويأتي تلف الكلى على خمس مراحل، والمرحلة الخامسة هي الأسوأ. وقد لا يلاحظ المرضى أي أعراض مثيرة للقلق حتى المرحلة الرابعة عندما يبدأ الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

وقد يلاحظ الناس الصداع أو عدم وضوح الرؤية، ولكن هذا غالبا ما يكون بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وفي المراحل المتأخرة من تلف الكلى، قد يعاني الأشخاص من الغثيان أو فقدان الشهية.

ونظرا لأنه ليس من السهل اكتشاف وجود مشكلة في كليتيك بنفسك، فمن المهم أن تكون على دراية بما إذا كنت بحاجة إلى إجراء فحص دوري للكلى.

ويجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو أمراض الكلى في أسرهم أن يجروا الاختبارات الطبية اللازمة بشكل منتظم.