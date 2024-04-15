الامارات | أسلحة فعالة لمواجهة الشد العضلي في الظهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يندرج الشد العضلي في الظهر ضمن المتاعب الصحية الشائعة، إذ قد يحدث بسبب الجلوس لمدة طويلة أو التحميل الخاطئ على الظهر.

وقال جراح العظام الألماني الدكتور ديفيد كوبوش، إنه يمكن مواجهة الشد العضلي في الظهر من خلال تطبيقات السخونة؛ إذ تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

ويُعد التدليك أيضاً سلاحاً فعالاً لمواجهة الشد العضلي بالظهر. كما تساعد ممارسة الأنشطة الحركية في تخفيفه، ولهذا الغرض يمكن ممارسة المشي باستخدام العصي أو السباحة أو اليوغا.

وأشار الدكتور كوبوش إلى أن الشد العضلي بالظهر قد يرجع سببه إلى التوتر النفسي، وفي هذه الحالة ينبغي ممارسة تقنيات الاسترخاء.