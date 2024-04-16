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الامارات | كلاب تغزو مطار بغداد.. والسلطات توضح

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلاب تغزو مطار بغداد.. والسلطات توضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2024

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه عشرات الكلاب وهي تجوب أرض ومدرج مطار بغداد الدولي، تلاحق سيارات والحافلات داخل المطار.

وتعليقا على ذلك، أوضحت وزارة النقل العراقية، الاثنين، أن "الفيديو قديم يعود إلى 2022"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وبحسب الوكالة، قال المتحدث باسم وزارة ميثم الصافي، إن "إعادة تداول الفيديو مرة أخرى، يهدف للإساءة للتطور الحاصل في مطارات العراق ومطار بغداد بالتحديد ولما يشهده المطار من حملة لإعادة ترتيب أوراق المطار والقضاء على الفاسدين".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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