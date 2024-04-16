الامارات | انتحر بسم لدغة أفعى خوفا من الشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضل لص شهير بسرقة الافاعي الانتحار بسمها بدل مواجهة الشرطة التي حاصرت منزله.

وقال بيان للشرطة أنه عندما لم يحضر ماريوس جوبيرت من بلومفونتين (جنوب إفريقيا) أمام المحكمة بتهمة السطو والسرقة الموجهة ضده، ذهبت الشرطة إلى منزله حيث عثرت فيه على حوالي 60 ثعبانًا سامًا مختلفًا - من الأفاعي الجرسية إلى المامبا الخضراء، والأفعى المنتفخة، والثعابين النحاسية الغريبة - في أقفاص، محفوظة في ظروف مظلمة "مروعة" بدون طعام أو ماء في مشهد وصفته الشرطة "بأسوأ من فيلم رعب"

وبعد مواجهته بسوء معاملة الحيوانات، قام جوبير بوضع يده "عمدًا" في قفص ثعبان وتعرض للعض، رافضا بعدها المساعدة الطبية وتوفي متأثرا بلدغة الثعبان السام.

وقالت وسائل إعلام محلية أن وكالة إنقاذ الحيوانات (SPCA) أنقذت أكثر من 60 حيوانًا وزواحف غريبة من منزل في هينمان بعد أن انتحر المالك وترك الحيوانات دون مراقبة.

وتم نقل جميع الحيوانات الباقية إلى الطبيب البيطري للحياة البرية في جوهانسبرج لتلقي العلاج في حالات الطوارئ، فيما أكد المتحدث باسم الوكالة ، فيرنر بوتا " إن بعض الحيوانات التي تم إنقاذها سامة للغاية، مما جعل عملية الإنقاذ أكثر صعوبة."

وذكر موقع "News24" إن أعضاء SPCA حضروا مكان الحادث ليجدوا أن العديد من الحيوانات قد نفقت بسبب الجوع.

وقالت الوكالة في بيان " عند وصول الفرق إلى المنزل، وجدت أن العديد من الحيوانات قد نفقت بالفعل بسبب الجوع والجفاف، لكن أكثر من 60 حيوانًا لا تزال على قيد الحياة وتحتاج إلى الإنقاذ."