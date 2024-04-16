الامارات | موظف شارد يتسبب في طلاق زوجين والمحكمة ترفص تصحيح الخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب موظف مهمل بطلاق زوجين عن طريق الخطأ بعد أن ضغط على زر أمر الطلاق في نظام المحكمة عبر الإنترنت.

ودخل الزوج والزوجة بعد 22 عامًا من الزواج بمعضلة إجراءات الطلاق بعد أن ارتكب هذا الخطأً الفادح.

وقالت صحيفة "الغارديان" أن المحكمة العليا كانت استمعت إلى طلب للحصول على أمر نهائي بالطلاق من خلال بوابة الطلاق عبر الإنترنت لخدمة محاكم المملكة لزوجين مختلفين، لكن موظف الوكالة اختار ملف الزوجين الخطأ، وفشل في ملاحظة الخطأ أثناء مرور ملفهما عبر النظام عبر الإنترنت وتقدم بطلب للحصول على الطلب عن طريق الخطأ، وتمت الموافقة على الطلاق بعد 21 دقيقة فقط.

وبعدما تقدمت فارداغس بطلب إلغاء أمر الطلاق، رفض رئيس قسم الأسرة في المحكمة أندرو ماكفارلين، الطلب معلقا إنه لا يوجد سبب لإلغاء الأمر.