كيف يؤثر مرض السكري على عقلك عند الإصابة به.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الأشخاص الأصغر سنًا والنساء المصابين بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض تتعلق بالصحة العقلية.

قال آرون بريدلوف ، دكتوراه ، عالم نفس في قسم الطب النفسي والصحة السلوكية في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو وكلية الطب، إن الأفراد الأصغر سنًا المصابين بداء السكري هم الأكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب اضطرابات الصحة العقلية.

بالنسبة للاختلاف بين الجنسين، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق واضطراب الإجهاد الناتج عن الصدمات أكثر من الرجال، وفقاً لموقع health line.

هناك العديد من الاختلافات الصحية الفسيولوجية بين الرجال والنساء، وبعضها قد يؤثر على مرض السكري. وفقًا لـ Breedlove، تشمل هذه الاختلافات في الهرمونات وحساسية الأنسولين.

- السكري والصحة العقلية

يعد تشخيص الحالة المزمنة في أي عمر تحديًا كافيًا، ويمكن أن يتطور التوتر والقلق المستمر بسرعة إلى اضطرابات الصحة العقلية، فالتكيف مع حالة طبية مزمنة في مرحلة نمو حرجة (حتى في العشرينات) يمكن أن يكون مرهقًا نفسيًا أكثر من الأفراد الأكبر سنًا الذين لديهم إحساس أوضح بمن هم ولديهم منظور أكبر ومهارات حل المشكلات.

وهناك أسباب اجتماعية تجعل الإصابة بمرض السكري تضعف الصحة العقلية، كالشعور بالوصم أو المراقبة أو الحكم من قبل الآخرين.

ويمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا سلبًا على نتائج مرض السكري، حيث يمكن ربط هرمون الإجهاد "الكورتيزول" بانخفاض حساسية الأنسولين.

-الأنسولين يغير الناقلات العصبية في الدماغ

في حين أن الأنسولين معروفًا بتأثيره على جلوكوز الدم، إلا أنه يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تنظيم الناقلات العصبية في الدماغ.

تؤثر الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين على تنظيم الحالة المزاجية، ومقاومة الأنسولين قد تعطل هذه المستويات، مما يؤدي إلى تغيرات في المزاج.

- آثار أدوية السكري

العديد من الأدوية المضادة للذهان يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى خطر تطوير مقاومة الأنسولين، ومن ناحية أخرى الأدوية التي تعالج مرض السكري من النوع الثاني أو الأنسولين الخارجي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وبالتالي ظهور أعراض قد تؤثر على الصحة العقلية، مثل "سرعة ضربات القلب ، والارتعاش ، والتعرق ، والقلق ، والارتباك.

- كيف يمكن لمرضى السكري دعم صحتهم العقلية

كما أوضحنا، من الضروري أن يتخذ المصابون بداء السكري من النوع 2 خطوات للمساعدة في صحتهم العقلية:

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافي، وتناول نظام غذائي صحي.

- اللجوء لممارسين على دراية جيدة بحالات الصحة العقلية والبدنية والأمراض المصاحبة لداء السكري، سيسمح هذا بإجراء محادثات مستنيرة حول الأدوية والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى تفاقم ظهور المرض العقلي.

- تقليل الضغوطات قدر الإمكان.

- إنشاء إيقاعات وروتين يومي منظم للعمل والحياة الاجتماعية.

- إذا شعرت أن صحتك العقلية قد تضررت ، فلا تخف من طلب المساعدة من طبيبك.