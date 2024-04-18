الامارات | مكسيكية تقضم إصبع أخرى بسبب شجار في صالة رياضية (صورة وفيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى شجار بين امرأتين داخل صالة رياضية في مونتيري بولاية نويفو ليون في المكسيك، إلى بتر إصبع إحداهما بسبب عضة حادة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 3 أبريل الماضي، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالصالة الرياضية، يظهر بداية الشجار بين المرأتين.

إذ شوهدت المتورطتان وهما تتجادلان لأن إحداهما، على ما يبدو، أمضت وقتًا أطول في ممارسة التمارين باستخدام آلة أرادت الأخرى استخدامها، لتبدآ بالشجار فيما امرأة ثالثة تحاول الفصل بينهما. ويظهر الفيديو شجارا بالصفع وشد الشعر والثياب حتى تدخل موظفو الصالة، ليكتشفوا أن إحداهما فقدت إصبعا من يدها اليسرى خلال الشجار، لتفقد وعيها بعدها.

إثر ذلك توجهت عناصر من الشرطة البلدية إلى المنشأة حيث تم تحديد المرأتين على أنهما ليتيسيا، 66 عامًا، المعتدية المزعومة، وروزانا، 44 عامًا، التي تم نقلها إلى المستشفى، تحت حراسة الشرطة. وأفاد مكتب المدعي العام في نويفو ليون أنه في جلسة استماع لتسوية الوضع القانوني في ليتيسيا، قدم وكيل النيابة العامة أدلة كافية للقاضي ليقرر تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة جريمة الاعتداء في شجار.

إضافة إلى ذلك، منعت المعتدية احتياطيا من الاقتراب أو التواصل مع الضحية، مع تحديد مدة شهرين لإغلاق التحقيق التكميلي.

وقالت صحيفة "مترو" أن الصالة الرياضية أصدرت بيانا بدورها بعد الشجار بين السيدتين، أدانت فيه بشدة أي شكل من أشكال العنف بين أعضائها. كما أشارت إلى أن السيدتين ألغيت عضويتهما نهائيا.