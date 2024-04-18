الامارات | وعكة صحية مفاجئة تلغي حفل محمد عبده الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الفنان السعودي محمد عبده لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى إلغاء حفله المقرر في مملكة البحرين.

وأعلن مسرح الدانة في البحرين، عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يُقام يوم الجمعة المقبل، ويجمع بين محمد عبده والفنان خالد الشيخ.

فيما قدم الشاعر السعودي صالح الشادي تطمينات للجمهور بشأن الحالة الصحية للفنان محمد عبده.

وقال بأن الفنان السعودي بخير وصحة جيدة، مشيراً إلى أنه يتعافى حالياً بعد تعرضه لوعكة طفيفة ناتجة عن تغير الجو بعد عودته من العمرة.