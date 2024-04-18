الامارات | مقتل بلوغر عراقية بـ4 رصاصات على سريرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أبريل 2024

قُتلت البلوغر و"التيك توكر" العراقية الشهيرة فيروز آزاد بطلقات نارية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء.

وبحسب مصدر أمني كردي، تتجه أصابع الاتهام إلى ذوي فيروز آزاد ووالدها بالتحديد، بعدما وجِدت جثة في شقتها بحي دراتو جنوب شرق أربيل.

"التكتوكر فيروز آزاد وجدت مقتولةً في شقتها بحي دراتو جنوب شرق أربيل، إذ اقتحم عدد من أقاربها الشقة، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، فيما كانت تغط في نومها؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال".

التحقيقات الأولية تشير إلى تورط والدها، المنفصل عن والدتها منذ فترة طويلة، وأبناء عمومتها في الحادث"، حيث أن "والدها وأقاربها سبق أن هددوا فيروز بالقتل إذا لم تعمل على غلق حساباتها في موقعي "سناب شات، و تيك توك"، والتوقف عن نشر يومياتها على الموقعين".

تبلغ فيروز آزاد من العمر 21 عاماً، وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم معظم محتواها باللغة الكردية.