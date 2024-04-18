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الامارات | ثوران بركاني في إندونيسيا وإجلاء مئات السكان

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شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركاني في إندونيسيا وإجلاء مئات السكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أبريل 2024

دفع ثوران بركان بشكل متكرر في إندونيسيا، الأربعاء، السلطات إلى إصدار إنذار هو الأعلى مستوى، بحسب وكالة فرانس برس

وارتفع الرماد البركاني مسافة أكثر من 70 ألف قدم أي أكثر من 21 كلم في الجو، والتي قد تكون وصلت لمستوى "الستراتوسفير" وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي، واضطر المئات للنزوح عن مناطقهم، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وبدأ ثوران بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويسي وتكرر ذلك أربع مرات، الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين

وبناء عليه، رفع مستوى الانذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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