الامارات | منصة إكس: قريباً فرض رسوم على المستخدمين الجدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم منصة إكس (تويتر سابقاً) فرض رسوم على المستخدمين الجدد من أجل الوصول إلى المزايا الأساسية على المنصة، وفقًا لتصريحات مالك المنصة، إيلون ماسك، في منشوراته الأخيرة. وقال ماسك إن هذه الرسوم هي الوسيلة الوحيدة للحد من التدخل المستمر للروبوتات على المنصة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة الروبوتات في تجاوز التحققات الحالية بسهولة.

وتعتبر حسابات الروبوتات، أو البوتات، برامج آلية تعمل على المنصة، وهي قادرة على أداء مهام مختلفة مثل النشر والتفاعل مع المنشورات. ومن المعروف أنها غالبًا ما تستخدم لأغراض غير مشروعة.

وفي منشور آخر، أشار ماسك إلى قدرة الروبوتات الاستيلاء على أسماء المستخدمين الجيدة التي يُفترض أن تكون لحسابات أخرى حقيقية.

وأعلن ماسك أن مستخدمي إكس الجدد سيكونون قادرين على النشر مجانًا بعد مرور 3 أشهر، مما يعني أنهم يمكنهم إنشاء حساب مجاني، لكن لن يتمكنوا من النشر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر إذا لم يدفعوا الرسوم.

في نهاية عام 2023، بدأت إكس اختبار فرض هذه الرسوم في الفلبين ونيوزيلندا، حيث تفرض رسومًا سنوية على المستخدمين الجدد.