الامارات | لم ترد على مكالماته فأبلغ الشرطة أنها مفقودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق الشرطة الكورية الجنوبية مع رجل في الستينيات من عمره أبلغ زوراً عن اختفاء صديقته انتقاما منها بعد أن توقفت عن الرد على مكالماته.

ويستجوب مركز شرطة يانغتشيون في سيول الرجل بتهمة انتهاك قانون معاقبة الجرائم البسيطة، الذي تنص المادة 3 منه على أن الإبلاغ الكاذب عن حالة شخص مفقود يعاقب عليه بغرامة تصل إلى 600 ألف وون (432 دولارًا) أو 29 يومًا في السجن.

ووفق ما سردت صحيفة "كوريان هيرالد" فإنه في حوالي الساعة 9:19 مساءً من تاريخ 13 أبريل، أبلغ المشتبه به الشرطة عن اختفاء "صديقته الأصغر سنا"، لكن الشرطة عثرت على المرأة "المفقودة" بعد ساعتين فقط من الإبلاغ، كما اكتشفت أنها أيضًا صديقة الرجل.

وقدرت الشرطة أن الرجل ضلل الشرطة عمدا في تقديم التقرير، انتقاما من المرأة، وطلبت إجراء محاكمة سريعة في القضية أمام المحكمة.

وبحسب وكالة الشرطة الوطنية، فقد ارتفع عدد الإدانات بسبب بلاغات كاذبة في كوريا الجنوبية من 3757 في عام 2021 إلى 4871 في عام 2023.