الامارات | نجوم مصر يودعون عمدتهم صلاح السعدني بالصلاة والدموع (شاهد صور الجنازة)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر، على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الكبير صلاح السعدني.

وتوافد عدد كبير جدا من النجوم للصلاة على جثمان الراحل في مسجد الشرطة، ومن أبرزهم: أحمد حلمي ومنى زكي والفنان محمود البزاوي، وأحمد رزق، وهنادي مهنا، وغادة عادل، كما حضر أحمد السقا وأشرف زكي نقيب الممثلين في مصر ومدحت تيخا.

وقال أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين أن "رحيل فنان في حجم صلاح السعدني، خسارة كبيرة، لاسيما أنه كان يمتلك موهبة استثنائية، وقدم أعمالا رائعة في السينما والتلفزيون، ومهما مضت الأيام لن يسقط اسمه من الذاكرة لأن أعماله مثل البصمات الخالدة، وهي التي دفعت النقاد لمنحه لقب "عمدة الدراما المصرية".

وكانت جنازة الفنان صلاح السعدني الذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 عاما. شيعت عصر الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ليدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر.